جـات الفكـرة بعـد السكـرة

آراء

نحن اليوم قلبنا المثل الكويتي القديم الذي يقول «راحت السكرة وجات الفكرة» ومعناه جاء العقل بعد الجنون أو جاء التفكير بعد الطيش ويقال لمن يعي بعد ضلال فيندم على ما فات، ونستخدم المثل المذكور اليوم لما نحن فيه بعد الاعلان عن العفو الكريم الذي بموجبه يعود بعض المهاجرين لأرض الوطن وهنا قلنا البعض وليس الكل وهذا ما جعل علامة الاستفهام لدى بعض ابناء هذا الوطن الغالي وكأن الذين جلسوا على طاولة الحوار ميزوا وقسموا المجتمع لمجاميع وفرق.. هذا يعود.. وذاك لا يعود.. ولكن النعمة هنا ان أمر العفو في يد ولي الأمر -حفظه الله ورعاه- وأطال في عمره وأبقاه للكويت والكويتيين وهو صاحب الكلمة الأخيرة التي يقف وراءها كل اهل الكويت ويقولون سمعا وطاعه يا أميرنا وكلنا خلف قيادتك الحكيمة.

ولكن السؤال اليوم بعد الحوار المذكور وجلوس بعض أعضاء السلطتين بعد فراق دام لدور انعقاد كامل يوصف بالدور السلبي.. كان مصابا بالشلل بسبب الشد والجذب بين البعض الأكثر من السلطة التنفيذية وغريمها التقليدي أعضاء السلطة التنفيذية وبالطبع فإن الخاسر الأكبر في هذا هو الوطن والمواطن.. هل سنشهد دور انعقاد ثانياً من الفصل التشريعي الحالي - الذي يبدأ اليوم اعماله هل نشهد فيه نوعا ما شيئاً من العمل والانجاز؟ أم سيكون دور مثل الدور الذي سبقه بحيث الشد والجذب والصراخ والعويل ويتكرر المشهد بان نرى السلطة التنفيذية تصوت على مشاريع القرارت في الممرات المجاورة لقاعة عبدالله السالم؟ أم أن هذا الدور سيكون هادئا بعد الحلحلة والتفكيك الذين أصابا مجموعة الـ31 وتحولهم لمجاميع صغيرة تتناحر وتتنافس في ما بينها والسلطة التنفيذية بسلامة منها؟ والكلمة اليوم من المواطن البسيط من أهل الغالبية الصامتة لأعضاء السلطتين الكرام.. نحن -كمواطنين- لسنا طرفا في صراعاتكم ولكننا نحن من ينتظر منكم العمل والانجاز وننتظر منكم كسلطتين ان تضعوا نصب أعينكم الفساد الذي انتشر بشكل مخيف في هذا البلد الغالي والخراب الذي جاء بسبب التركيبة السكانية المقلوبة وطوابير الانتظار التي باتت صفة لكل شيء يخص ويمس المواطن ومن اهمها الاسكان وتحول الكويتي لمواطن يعيش ويسكن في الايجار بسبب الفشل الكبير في ادرة السكن الحكومي مع زيادة اعداد طالبي الرعاية السكنية بحيث وصل عدد الطلبات لغاية شهر مايو 2021م 95000 طلب و33500 طلب خصصت لهم قسائم على الورق فقط و12000 طلب استلموا القسائم ولكن من دون وجود تمويل مادي يعني ارض بدون بيزات! وهذا يعني أكثر من 140000 طلب بحاجة لتمويل مادي بزيادة سنوية بالطلبات تقدر بـ 8000 طلب (وكل هذه الارقام تقريبية) يعني لكي نحل المشكلة الاسكانية نحتاج الى 28000000 دينار كويتي.. وهنا ان سألنا من هو ضحية بيت العز يكون الجواب هو المواطن الذي ينتظر لما يزيد على 18 سنة لبيت العمر الذي لم يصل للبعض وكان من نصيب الورثة، وفوقها كل هذا الخلل الكبير في التركيبة السكانية التي جعلت المواطن الكويتي غريبا في وطنه بحيث الغلبة باتت للوافد الذي أصبح عصب كل شيء رئيسي وفرعي.. وهنا بيت القصيد الذي يقول ان الخطر في هذا الوضع بات واضحا ويجب الحذر والتعامل معه بصوره سريعة وحازمة دون الاخلال بالحركة اليومية للدولة واعطاء الأولوية للكويتي دون غيره وليس كما هو الحال الان! وفوق كل هذه الامور والمشاكل التي أرهقت وكسرت ظهر المواطن البسيط يعيش طابور انتظار التوظيف الذي يحكم بامر المبنى المغلق والمحصن كتحصين سور الصين العظيم بعدد من الوافدين الكرام الذي يشقون ويخيطون لكل ما هو بصالحهم وبقائهم والكويتي على خط الانتظار الطويل وفوق هذا وذاك نعيش القلق اليومي بسبب الصراع النيابي النيابي والنيابي الحكومي.. يا جماعة رحمة بالمواطن «اللي مو عارف من وين يلقاها» اتركونا من الوضع المتردي المستمر بكل الامور الحياتية ومن حفلات الصراع التي بينكم!

والتمني اليوم ان يكون المثل الكويتي القديم الذي يقول (راحت السكرة وجات الفكرة). واعتقد ان الفكرة جاتكم يا نواب يا كرام بعد الحوار المبارك الذي جاء بمكرمة اميرية سامية فخففوا اللعب وانتبهوا للوطن والمواطن.. ترى المايه طافت القيش.. والحين ما ظل عندي إلا الدعاء لرب العرش العظيم أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل ضرر وسوء ويبعد عنا السكرة ويديم علينا الفكرة، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: النواب اليوم جم قسم صاروا؟ الجواب 3 أقسام القسم الأول يبي بقلاوة تركية والقسم الثاني يبحث عن كاكاو أبو لحم (الفليك الانجليزي) والقسم الثالث مو عارف شنو يبي ولا هو عارف وين الله قاطه بيو بيو برو برو.. والحال سداحي.. الدياية تموت وعينها على السبوس.. وأنت متى تترك الخبال وتعقل يا مواطن؟

