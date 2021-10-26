آراء

نبارك ونهنئ أنفسنا وجموع الشعب الكويتي على ما حبانا الله به سبحانه وتعالى من ولاة أمر يرحمون إذا ضاقت الأمور، ويتسامحون إذا اشتد الخطب. وهذا هو أمير العفو الذي تتجلى اخلاقياته السامية ومجهوداته في رأب الصدع ومعالجة الأمور بحكمة وروية لتهيئة الأجواء وتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية، بعد تكليف سموه رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إعداد اقتراحات وضوابط وشروط، تمهيدا لإصدار مرسوم للعفو عن بعض أبناء الكويت. وانطلاقا من حرص سمو الأمير على المحافظة على ما جُبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامٍ والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلسي الأمة والوزراء لسموه، وبعد اطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضوا من أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور. لذا فاننا مع التأكيد على ما نصت عليه المادة 50 من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، آملين أن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد، تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينها.

لكن ماذا بعد الحوار الوطني والعفو الذي أثلج صدورنا وماذا تنتظر الكويت بعد هذه المرحلة المفصلية والتي يعلق عليها جموع الشعب الكويتي الآمال في عودة الاستقرار السياسي، وبالتالي الاهتمام بقضايا المواطن وحل مشاكله التي استعصت على مر سنوات طوال؟! والأسئلة التي تؤرق الجميع، هل سنجني بعد هذا العفو والحوار الوطني استقرارا سياسيا وتوافقا بين السلطتين بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وليس اختلافا وتنازعا وتشابكا وتعارضا في المصالح والتوجهات؟

هل سنجني بعد هذا العفو والحوار الوطني انتشال الكويت من أزماتها ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمات، والإقرار بأن الكثير من المشاكل الشائكة في البلاد نابع من الصراع المستمر والتوصّل إلى حل دائم للمشاكل التي تعانيها البلاد منذ عقود؟

هل سنجني بعد هذا العفو والحوار الوطني حلولا لمشاكلنا الاقتصادية بعد اقتراض 24 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية الضخم والذي يقدر بنحو 40 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022 نتيجة للانكماش الاقتصادي الذي سببته جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط؟

هل سنجني بعد هذا العفو والحوار الوطني حلولا لفئة البدون التي تزداد مشكلاتهم يوما بعد يوم لدرجة إدانة المنظمات الحقوقية العالمية للكويت بسبب عدم وضع حلول جذرية لهؤلاء؟

هل سنجني بعد هذا العفو والحوار الوطني حلولا لمشكلاتنا الإسكانية التي تفاقمت بدرجة كبيرة وتأخر تحقيق الطلبات الإسكانية بشكل كبير جدا ما أفقد العوائل والأسر الأمل في ايجاد بيت العمر للم شمل الأسرة، وبالتالي ايجاد حالة من الطمأنينة والاستقرار الأسر؟

جل أمنيات المواطن البسيط أن يجري تنفيذ التشريعات والقوانين وتفعيلها التي تصب في مصلحتهم ومنها تطوير التعليم وحل مشكلة التوظيف والبطالة وتشجيع ودعم الكويتيين للعمل في القطاع الخاص بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ليتضمن الأمان والاستقرار الوظيفي.

وأن تبدأ الحكومة بتفعيل قانون التركيبة السكانية وإقرار قانون الدين العام وإصلاح منظومة التعليم ورفع جودة النظام التعليمي وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

