ظاهرة الاكتفاء بالتصوير دون التدخل

آراء

لماذا يكتفي بعض الناس بتصوير الحوادث بدلا من التدخل لانقاذ شخص ما؟

طرحت هذا السؤال في منصة «تويتر» وجاءت الإجابات من المتابعين كالآتي «نصا بتصرف»:

1- خوفا من الاتهام وهربا من مشاكل القانون..

2- إذا قام أحدهم بمساعدة شخص آخر قد يتم اتهامه لاحقا بأنه هو الفاعل لذلك لا أحد يحب التدخل..

3- التدخل أحيانا يضاعف حجم المصائب..

4- وضع فصل منهج الاسعافات الأولية في مادة العلوم في المراحل الدراسية سيهيئ الناس لمثل هذه المواقف..

5- لأنهم لا يملكون ذرة من الإنسانية..

6- خوفا من المقاضاة لأي تصرف عفوي قد ينقلب ضده..

هذه بعض من إجابات وتعليقات المغردين والمغردات وليست كلها، وكانت أغلبها تجنح للخوف أو عدم القدرة على تحمل المسؤولية القانونية، أو الخوف من مضاعفة ومفاقمة إصابة معينة مثل اصابة العمود الفقري والتي قد يفضي تحريك المصاب في الحوادث إلى الشلل لا قدر الله تعالى..

والبعض الآخر أرجع الأمر إلى كونه أخلاقيا بالدرجة الأولى، فالبعض قد يملك القدرة للتدخل ولكنه يكتفي بالتصوير ثم نشر الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي ليكون صاحب السبق والشهرة..تعددت الأسباب والنتيجة واحدة وهي عدم التدخل..

اتفق مع كل الإجابات وسأضيف دراسة للوقوف على أسباب هذه الظاهرة، بعد سرد هذه القصة: في مدينة نيويورك عام 2019 صدم تيار مائي بمترو الأنفاق رجلاً مسناً فوقع أرضا، جاهد للوقوف بكل قوته فلم يتمكن، وبعد المحاولة جثى على ركبته فنظر إلى حامل الكاميرا وقال له: لماذا لم تساعدني!

انتشر المقطع بسرعة كبيرة وتفاعل المشاهدون مع الحدث، وطرحوا نفس التساؤل: لماذا اكتفوا بالتصوير ولم يقوموا بمساعدته!

هناك بعض الدراسات قامت على موضوع التصوير بدل التدخل للمساعدة وأرجع بعضها السبب إلى احتمالين:

1- توثيق الحدث قد يؤدي إلى مساعدة الشرطة والقانون في تعقب المجرم أو الوقوف على وقائعه وملابساته وقد يساعد على إظهار الحقيقة ورفع الغموض..

2- البعض قد يشعر بالصدمة والتوتر في بداية الأمر فلا يستطيع التدخل خوفا من إيقاع الأذى بالآخرين، أو أنه يشك في قدراته الجسدية أو المعرفية..

أي انتفاء الاستعداد النفسي والجسدي لدى البعض قد يوقعهم في التردد في أحيان كثيرة، فيتجنبون التدخل مكتفين بتوثيق الحدث..

إذن الثقافة المعرفية والاستعداد النفسي والجسدي والأخلاقي هي العوامل التي تمنح الإنسان القدرة على التدخل دون خوف أو تردد أو التعذر بحجج أو أسباب مختلفة لتحول دون التدخل والانقاذ..

بعض الناس يخافون من التدخل بسبب الخوف من الوقوع بمأزق قانوني خصوصا إذا لم يتوافر لديهم شهود على واقعة ما أو جريمة..

وآخرون لديهم مخاوف مضاعفة الكسور لدى شخص مصاب بالعمور الفقري جراء حادث انقلاب..

كما وأضيف أن البعض قد لا يتدخل إن وقعت مشاجرة خوفا من أن أحدهم يحمل سلاحا أبيض فيتعرض للطعن إذا أراد فض المشاجرة..

والحل يكمن في ترسيخ المعرفة وخلق المسؤولية والوعي لدى الناس وتنشئتهم عليها..

كمثل أن يتم تدريس مادة الاسعافات الأولية في المدراس واعتبارها منهجا أساسيا، ومادة القانون المدني والجنائي ولو بشكل مبسط بما يحتاجه الناس لتبديد مخاوفهم وذلك لإيجاد جيل قادر على التصرف بروح المبادرة والمسؤولية تجاه ما يحدث..

