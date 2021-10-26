آراء

علمياً، محور الكون واحد. وهو نقطة اتصال بين السماء والأرض، حيث تلتقي اتجاهات البوصلة الاربعة..

لكن فعلياً، نجد هناك الآلاف من محاور الكون تمثلت في أشخاص يتقاسمون معنا كوكب الأرض، يعيشون في الجزء الفارغ من الحياة كفراغ أرواحهم وذواتهم.

صَنعت منهم الفرص والصدف شخصيات قد تكون مهمة أو مشهورة في أي مجالٍ كان.. يتطايرون أمام الجميع كفقاعات صابون تتلاشى في لحظات.. فاعتقدوا أنهم محور الكون ونقطة جذب البشرية وأنهم أساطير القصص والروايات ومتميزون عن غيرهم في المجتمع.. الغباء الثقافي هو الذي أوقعهم في هذا الوهم..

وتناسوا بأن هناك آلاف البشر قد صنعوا ما غيّر التاريخ وسطح الكرة الأرضية! فما نعيشه الآن من راحة ورفاهية وسلام هو نتاج عملهم وعِلمهم. واكتشافاتهم وبحوثهم.. هم من سخرهم الله لخدمة البشرية.. إنهم أبطال انتصاراتهم التي خُلدت في ذاكرة التاريخ وعاشوا بسلام وهدوء..

يا محاور الكون الزائفة.. ماذا قدمتم للبشرية؟! ماذا قدمتم للانسانية؟!

ما قدمتموه غباء ثقافي على طبق من ذهب في محاولة لجذب العقول المُغيبة والفارغة.. التي ينقصها الكثير من الوعي.

تقول الاديبة الإنكليزية إديث سيتول: «إني صبورة على الغباء، لكن ليس على من يفاخرون بغبائهم!».

أيها الزائفون.. هل تعرفون من هو محور هذا الكون؟

إنه من نقل البشرية من الظلام إلى النور هو من رسم لنا خريطة الطريق في الحياة وكان المُؤثر والمُعلم إنه سيد البشرية نبي الله محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام).

ويتقاسم معنا أيضاً الحياة نوعٌ آخر من محاور الكون الزائفة متمثلين في أشخاص قريبين منا تربطنا بهم علاقات قد تكون مزعجة.. بحكم القرابة أو الصداقة أو الزمالة.

إنهم من يعيشون حياة رتيبة بلا هدف وبلا طموح لا يتجاوز اهتمامهم إلا متابعة فشلهم وتعليقه على الآخرين.

هم من يعتقدون أن الأنظار تنجذب إليهم وأصيبوا بشر العين.

من يعتقدون أن العالم يتآمر عليهم.

مراقبون مهتمون بمن علق على منشوراتهم وصورهم ومن تكلم عنهم؟

من قام معهم بالواجب؟ أو قصر معهم بواجبهم.

من لم يرد عليهم بالواتساب بسرعة؟ من قرأ ولم يجب؟ ومن وتجاهلهم؟

هم من يكثر ون اللوم أو «التشره» كما نقولها بلهجتنا العامية فيجعل التواصل معم وزيارتهم ثقيلة مزعجة ومملة.

قال أحد الحكماء: العلاقة بين الناس كالبيوت:

- بعضها يستحق الترميم البسيط.

_ وبعضها يستحق الهدم وإعادة البناء.

_ والبعض يجبرنا على أن نكتب عليه للبيع.

يا من تعتقد أنك محور هذا الكون سوف تعيش الوحدة يوماً من الأيام.

ولن يبقى معك غير من لهم حق عليك من أجل الوصل وصلة الرحم وأجر الصبر بالحياة معك.

يا محاور الكون المزعجين اخرجوا من دوائركم السوداء وسوء الظن بالآخرين. عيشوا الحياة بسلام.

يقول شكسبير «زادت قناعاتي بأن الراحة..

لا تعني أن أعيش حياة سعيدة.. بل تعني إفراغ رأسي من كل شيء يزعجني..».

