فولفسبورغ أقال مدربه

دوليه

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني، أول من أمس، إقالة مديره الفني مارك فان بومل وذلك بعد يوم واحد من هزيمة الفريق أمام فرايبورغ بهدفين نظيفين. وأصدر النادي بيانا قال فيه المدير الرياضي يورغ شماتكه إن عوامل الانفصال أكثر من عوامل الارتباط مع المدير الفني. يشار إلى أن فولفسبورغ سجل أخيراً أربع خسارات متتالية في الدوري بعد بداية قوية استهل بها الموسم. وأشار شماتكه إلى تلاشي القناعة بأن من الممكن بهذه التركيبة الحالية الخروج من الموقف الرياضي الصعب وإحداث تحول بأسرع ما يمكن «وهو ما حدا بنا إلى اتخاذ قرار بإنهاء التعاون».

