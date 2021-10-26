loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فولفسبورغ أقال مدربه


أعلن نادي فولفسبورغ الألماني، أول من أمس، إقالة مديره الفني مارك فان بومل وذلك بعد يوم واحد من هزيمة الفريق أمام فرايبورغ بهدفين نظيفين. وأصدر النادي بيانا قال فيه المدير الرياضي يورغ شماتكه إن عوامل الانفصال أكثر من عوامل الارتباط مع المدير الفني. يشار إلى أن فولفسبورغ سجل أخيراً أربع خسارات متتالية في الدوري بعد بداية قوية استهل بها الموسم. وأشار شماتكه إلى تلاشي القناعة بأن من الممكن بهذه التركيبة الحالية الخروج من الموقف الرياضي الصعب وإحداث تحول بأسرع ما يمكن «وهو ما حدا بنا إلى اتخاذ قرار بإنهاء التعاون».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة