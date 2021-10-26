تعادُل في «قمة إيطاليا»

دوليه

أحرز الأرجنتيني باولو ديبالا هدفاً من ركلة جزاء قرب النهاية احتسبها الحكم بعد تدخل حكم الفيديو المساعد ليمنح يوفنتوس التعادل 1-1 مع مضيفه إنتر حامل لقب الدوري الإيطالي ضمن المرحلة التاسعة أول من امس.

وحل يوفنتوس ضيفاً على إنتر بعد انتصاره في آخر ست مباريات بجميع المسابقات، لكنه تأخر في الدقيقة الـ 17 بهدف البوسني إيدن دجيكو الذي تابع تسديدة التركي هاكان تشالهان أوغلو المرتدة من القائم. وضغط الفريق الضيف في الشوط الثاني بحثا عن التعادل غير أنه لم يشكل خطورة على مرمى إنتر. لكن حكم الفيديو المساعد طلب من الحكم مراجعة تدخل من الهولندي دينزل دومفريس على البرازيلي أليكس ساندرو ليتم احتساب ركلة جزاء. ونفذ ديبالا الركلة بنجاح في الدقيقة الـ 89. وانتابت إنتر حالة من الغضب بسبب القرار وطُرد مدربه سيموني إنزاغي لكن الفريق اكتفى بالحصول على نقطة واحدة ليظل في المركز الثالث بـ18 نقطة فيما قفز يوفنتوس إلى المركز السادس بـ15. بدوره، أنهى روما السلسلة التاريخية لضيفه نابولي ووضع حداً لمسلسل انتصاراته المتتالية عند ثماني مباريات، وذلك بإجباره على التعادل السلبي. ودخل نابولي بقيادة مدرب روما السابق لوتشيانو سباليتي اللقاء معادلاً أطول سلسلة انتصارات له في مستهل الموسم، بعدما خرج فائزاً من مبارياته الثماني الأولى (حقق هذا الأمر أيضاً موسم 2017-2018)، لكن نادي العاصمة حرمه من مواصلة مسعاه للوصول الى ما حققه بين أبريل وأكتوبر 2017 حين حقق 12 فوزاً متتالياً.

ورغم هذا التعثر وفشله في تحقيق فوزه الرابع توالياً على روما، استعاد نابولي الصدارة بـ25 نقطة لكن هذه المرة بفارق الأهداف فقط عن ميلان الفائز السبت خارج ملعبه على بولونيا 4-2. وتنفس روما الصعداء بعض الشيء بعد الخسارتين اللتين مني بهما في مباراتيه الماضيتين ضد يوفنتوس 0-1 في المرحلة السابقة وبودو/غليمت النرويجي 1-6 الخميس في مسابقة «كونفرنس ليغ» في مباراة خاضها بتشكيلة رديفة الى حد كبير، فدفع الثمن غالياً.

ولم تمر المباراة الى الملعب الأولمبي بسلاسة، إذ خسر نادي العاصمة جهود مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في الدقيقة الـ 81 بعدما طرده الحكم من الملعب بسبب تهكمه تجاه الحكم، وهو المصير نفسه الذي مني به سباليتي في أواخر اللقاء أيضاً. لكن «جالوروسي» نجح أقله في حرمان نابولي من الوصول إلى رقمه القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية في بداية الموسم وقدره 10 مباريات في 2013-2014. ورفع روما رصيده الى 16 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف إنتر. وبقي يوفنتوس على المسافة نفسها من أتالانتا الخامس الذي فُرِض عليه التعادل أمام ضيفه أودينيزي 1-1 في الوقت القاتل. وفشل أتالانتا في تحقيق فوزه الخامس في هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس. لكن ممثل مدينة برغامو تمكن أقله من البقاء أمام لاتسيو الذي تجمد رصيده عند 14 نقطة بتلقيه هزيمته الثالثة للموسم والأولى في ملعب هيلاس فيرونا منذ ديسمبر 2013 (1-4)، بالخسارة أمام الأخير بالنتيجة ذاتها وبهدف سجله تشيرو إيموبيلي (46) معززاً صدارته لترتيب الهدافين بثمانية أهداف، مقابل رباعية رائعة للأرجنتيني جوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني، في الدقائق (30 و36 و62 2+90). وعمق فيورنتينا جراح ضيفه كالياري التاسع عشر وحقق فوزه الخامس وتقدم الى المركز السابع بفارق الأهداف خلف أتالانتا ويوفنتوس، وذلك بفضل ثلاثية نظيفة سجلها كريستيانو بيراغي (21 من ركلة جزاء) والأرجنتيني نيكولاس غونزاليس (42) والصربي دوشان فلاهوفيتش (49) الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف في الدوري هذا الموسم وكان بإمكانه أن يرفعه إلى 6 لو لم يرفض تنفيذ ركلة الجزاء بسبب صيحات الاستهجان التي وجهت له من الجمهور على خلفية رفضه تمديد عقده مع الفريق.

