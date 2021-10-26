إنزاغي: ركلة الجزاء طريقتهم الوحيدة للتسجيل

دوليه

أكد الايطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر أن ركلة الجزاء كانت هي الطريقة الوحيدة أمام يوفنتوس للتسجيل في شباك فريقه.

وقال إنزاغي في تصريحاته بعد المباراة نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «أعتقد أن ركلة الجزاء كانت هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نستقبل من خلالها هدفًا، إنه أمر مخيب للآمال، لأنني اشعر بأننا سيطرنا على المباراة من البداية للنهاية، ولم نسمح ليوفنتوس بأي شيء، لست سعيدًا برؤية نقطتين تُهدران منا».

وأضاف «الحكم كان قريباً من اللعبة وبإمكانه رؤية الواقعة، لم يكن هناك حاجة لاستدعاء الفار، أشعر بخيبة أمل لمشجعينا، لأننا لعبنا جيدا واستحققنا المزيد». وعن طرده للاعتراض، علق سيموني «لقد تحكمنا في المباراة من البداية للنهاية، أعترف بأن إيماءتي لم تكن جيدة لتصويرها

لكنني شعرت بالغضب». وزاد «لقد استنفدنا طاقتنا في الضغط بجميع أنحاء الملعب في الشوط الأول، وكنا نعلم أن يوفنتوس يمكن أن يشرك كييزا وديبالا وآخرين من مقاعد البدلاء». واختتم «بيريسيتش كان متعبا بالفعل في نهاية الشوط الأول، كان يعاني من مشكلة طفيفة لكنه أظهر لي أنه

قادر على الاستمرار، عندما حصل على بطاقة صفراء مبكرة شعرت بأنه من الأفضل استبداله».

