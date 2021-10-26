فوز أول لليكرز

دوليه

حقق لوس أنجلوس ليكرز فوزه الأول للموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وجاء على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 121-118 رغم تألق جا مورانت في صفوف الأخير بتسجيله 40 نقطة.

ولعب الوافد الجديد المخضرم كارميلو أنتوني دوراً أساسياً في الفوز الأول لليكرز في ثلاث مباريات بتسجيله 28 نقطة، وأضاف أنتوني ديفيس 22 مع 8 متابعات وليبرون جيمس 19 مع 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، فيما ساهم الوافد الجديد الآخر راسل وستبروك بـ13 نقطة ومثلها تمريرات حاسمة مع 7 متابعات.

ولم يكن الفوز الأول لصاحب الأرض سهلاً على الإطلاق إذ كان غريزليز قريباً جداً من إرسال المباراة الى شوط إضافي حين حصل نجمه مورانت على خطأ في آخر 2.5 ثانية خلال محاولته التسديد من خارج القوس. لكنه أخفق في رميته الحرة الثالثة والأخيرة، ما أبقى التقدم لليكرز الذي أضاف نقطتين أخريين من رميتين حرتين لينهي اللقاء بفارق ثلاث نقاط، ملحقاً بضيفه الهزيمة الأولى بعد فوزين افتتاحيين.

وكان مورانت نجم اللقاء من دون منازع، إذ أنهى الشوط الأول بـ17 نقطة، بينها أربع «ثلاثيات»، ثم رفع رصيده الى 40 في اللقاء الذي نجح خلاله في 13 من محاولاته الـ21، بينها 5 ثلاثيات، كما أضاف 10 تمريرات حاسمة في مباراة تجاوز خلالها لاعبو التشكيلة الأساسية الخمسة للضيوف حاجز عشر نقاط وكان أفضلهم ديزموند باين (17) من بعد مورانت. وبدا المدرب فرانك فوغل مطمئناً على وضع فريقه ليكرز بعدما وضع خلفه بدايته المتعثرة، قائلاً «أعتقد أن الشعور العام بشأن المجموعة التي لدينا، أننا على ما يرام. أمامنا الكثير من العمل ونحن مستعدون لبذل المجهود».

وفي كاليفورنيا أيضاً، أكد غولدن ستايت ووريرز أنه عاد مجدداً ليلعب دور المنافس بعد موسم للنسيان، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث في ثالث مباراة وجاء على حساب جاره في الولاية ساكرامنتو كينغز 119-107 خارج الديار. وعلى غرار ووريرز، حقق تشارلوت هورنتس الفوز في مبارياته الثلاث الأولى في انجاز هو الأول من هذا النوع في تاريخ النادي، وجاء على حساب مضيفه القوي بروكلين نتس 95-111. وقاد جايسون تايتوم فريقه بوسطن سلتيكس لفوزه الأول وجاء على حساب مضيفه هيوستن روكتس 107-97 بتسجيله 31 نقطة مع 9 متابعات، فيما حقق فيلادلفيا سفنتي سيسكرز فوزه الثاني توالياً خارج الديار مقابل هزيمة في ملعبه وذلك على حساب أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-103 بفضل جهود الكاميروني جويل إمبيد (22 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة). وفاز أورلاندو ماجيك على مضيفه نيويورك نيكس 110-104 رغم تألق جوليوس راندل في صفوف الأخير (30 نقطة مع 16 متابعة).

