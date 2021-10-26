سواريز أنقذ أتلتيكو

دوليه

بقي ريال سوسييداد بالصدارة رغم تفريطه في تقدم بهدفين امام مضيفه أتلتيكو مدريد ليكتفي بالتعادل 2-2 أول من امس في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وأنقذ الأوروغواياني لويس سواريس فريقه أتلتيكو مدريد من خسارة محتمة أمام سوسييداد بعد أن سجل له هدفين (61 و77 من ركلة جزاء) ليعوض تأخره 2-0 أمام الضيوف بهدفي النرويجي ألسكندر سورلوق (7) والسويدي ألكسندر إيزاك (48).

ورفع أتلتيكو رصيده الى 18 نقطة في المركز الرابع بتجنبه هزيمة ثانية تواليًا على أرضه في ملعب «واندا ميتروبوليتانو» بعدما سقط 2-3 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء أمام ليفربول الانكليزي وكانت الاولى على ارضه في مختلف المسابقات منذ قرابة اربع سنوات.

ودخل ريال بيتيس حسابات الصراع على الصدارة بفوزه على ضيفه رايو فايكانو بثلاثة أهداف لأليكس مورينو (22) وخوان لوبيس (24) والبرازيلي وليان (75 من ركلة جزاء)، مقابل هدفين للفرنسي راندي نتيكا (1+45) وألفارو غارسيا (65)، رافعاً رصيده الى 18 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام أتلتيكو.

