برشلونة يُدين محاولة التعرُّض لكومان

دوليه

أدان مجلس إدارة برشلونة رسميًا، أول من أمس، ما تعرض له المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، عقب الخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد (2-1)، على ملعب «كامب نو»، ضمن الجولة العاشرة من الليغا.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، يظهر فيه عدد من جماهير برشلونة يعترضون سيارة كومان، خلال مغادرته لملعب كامب نو عقب المباراة. وأصدر النادي بيانًا، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال فيه: «برشلونة يدين العنف والاستخفاف الذي واجهه المدرب رونالد كومان، وهو يغادر ملعب كامب نو». وتابع: «النادي سيتخذ إجراءات أمنية وانضباطية، لمنع حدوث ذلك مستقبلًا». وتراجع «البلوغرانا» بهذه الهزيمة للمركز التاسع، في جدول ترتيب الليغا، برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر. ويمر الفريق الكتالوني بموسم سيئ على الصعيدين المحلي والأوروبي، حتى الآن.

