ألابا: أنا محظوظ

دوليه

عبر النمساوي ديفيد ألابا، مدافع فريق ريال مدريد، عن سعادته بخوض أول لقاء كلاسيكو له ضد برشلونة وتسجيل كذلك أول هدف له، حيث قال إنه يشعر بأنه «محظوظ وممتن للغاية لهذا الوقت». وأدلى النمساوي بتصريحات بعد انتهاء المباراة قال فيها: «إنه شعور جيد، لقاء الكلاسيكو الأول وكذلك هدفي الأول. أشعر بأنني محظوظ وممتن للغاية لهذا الوقت، لكن الانتصار الجماعي أهم». وعلق ألابا على هدفه الذي جاء في المباراة التي انتهت بانتصار ريال مدريد بهدفين لهدف: «نحن سعداء للغاية بتحقيق هدفنا. إنها غريزة، الأمر متعلق بشعورك متى تتقدم للأمام ومتى تبقى في الخلف». ويرى المدافع النمساوي أن الانتصار أتى من العمل الدفاعي الجماعي الجيد وحالة الهدوء التي لعب بها ريال مدريد طوال المباراة. واختتم ألابا تصريحاته قائلا: «دافعنا بصورة جيدة للغاية. برشلونة يمتلك نسبة استحواذ كبير، لذا الأمر ليس سهلا، لكننا كنا واثقين ونحن ندافع في الملعب ولم نفقد حالة الهدوء لدينا، هذه إحدى خصائصنا».