بوخوم هزم فرانكفورت

دوليه

واصل بوخوم سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الألماني، وحقق انتصارا ثانيا على التوالي أول من أمس، أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت 2-0، على ملعب «ريفرباور شتاديون» في ختام الجولة التاسعة بالبوندسليغا. وسجل أصحاب الأرض، الصاعدون للبوندسليغا هذا الموسم، هدفا في بداية المباراة، وتحديدا بعد 3 دقائق عن طريق داني بلوم، وآخر في نهايتها حمل توقيع سيباستيان بولتير. وأضاع الضيوف فرصة إدراك التعادل بعد 8 دقائق من هدف بوخوم الأول، بعد أن أهدر المهاجم البرتغالي غونسالو باسينسيا ركلة الجزاء. ويعد هذا هو ثاني انتصار للفريق، الثالث هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ14. وتكبد فرانكفورت ثاني خسارة له على التوالي في المسابقة، الثالثة هذا الموسم، ليظل رصيده عند 8 نقاط في المركز الـ15، ولا يفصله عن منطقة الخطر سوى نقطتين.

