سان جرمان ومرسيليا .. «سلبية»

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انتهت المواجهة بين مرسيليا وضيفه باريس سان جرمان بالتعادل السلبي 0-0، أول من امس ضمن المرحلة 11 من الدوري الفرنسي.

ويتصدر سان جرمان الدوري برصيد 28 نقطة، مقابل وصول مرسيليا إلى النقطة الـ 18 في المركز الرابع. وهذا التعادل الأول لفريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد 9 انتصارات وخسارة واحدة.

وكان اللقاء «ديربي» أرجنتينياً خاصاً من ناحية المدربين، بين بوتشيتينو ومواطنه مدرب مرسيليا خورخي سامباولي، كما لعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكلاسيكو الأول له في فرنسا.

ولعب سان جرمان بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ 57 بعد طرد المغربي أشرف حكيمي الذي أوقف التركي سينجيز أوندير حين كان في طريقه لينفرد بالحارس نافاس. وهذه أول بطاقة حمراء في مسيرة حكيمي الاحترافية.

وأخفق مرسيليا في تحقيق فوزه الأول على سان جرمان بملعب «فيلودروم» منذ نوفمبر 2011، علمًا بأنه تغلب على النادي الباريسي في عقر داره «بارك دي برانس» مطلع الموسم الماضي (1-0)، وهو الفوز الوحيد له على غريمه في العقد الأخير وفي المباريات الـ24 الأخيرة في مختلف المسابقات.

ودخل سان جرمان المواجهة بعد فوزه على لايبزيغ الألماني الثلاثاء في دوري ابطال أوروبا 3-2 بثنائية لميسي ليحافظ على صدارة مجموعته، فيما اكتفى مرسيليا بتعادله الثالث تواليًا في مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» كان أمام لاتسيو الإيطالي.

ولم تخلُ المباراة من شغب الجماهير الذين عكّروا الأجواء أحيانًا برميهم بعض الزجاجات البلاستيكية خلال تنفيذ لاعبي الخصم الركلات الركنية، ولكنها لم تؤثر بشكل كبير في مجريات اللقاء، باستثناء المشجع الذي نزل إلى أرض الملعب قبل ربع ساعة من النهاية متوجهًا نحو ميسي قبل أن يسحبه عناصر الامن.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية منعت الحضور الجماهيري لسان جرمان في ملعب «فيلودروم» تخوفًا من أعمال العنف بعد أن اضطرت شرطة مكافحة الشغب وأفراد الأمن إلى التدخل لوقف اشتباكات المشجعين وأعمال الشغب في مباريات عدة في الدوري الفرنسي الشهر الماضي، ما أدى الى إصابة العشرات وكانت جماهير مرسيليا طرفًا في أكثر من مرة.

وظن الضيوف أنهم حصلوا على التقدم بهدف عكسي من البرازيلي لوران بيريس إثر عرضية من نيمار، إلا أنه ألغي بداعي تسلسل على الأخير بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر». (14). وألغت التقنية هدفًا من الطرف الآخر بعد دقائق بعد أن وصلت عرضية من الإسباني بول ليرولا إلى ميليك، روضها

جميلة وتابعها بيسراه في الشباك وسط احتفالات جنونية قبل أن يلغى الهدف بداعي تسلل على الإسباني (20).

وتعرض فريق العاصمة لانتكاسة مع نهاية الشوط الأول مع إصابة لاعب خط الوسط الايطالي ماركو فيراتي وحل مكانه السنغالي إدريسا غي (45+5).

