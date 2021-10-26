رونالدو: الجماهير تستحق الأفضل

دوليه

فضل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مان يونايتد، مواجهة جماهير فريقه عقب السقوط المدوي على يد ليفربول 0-5 على ملعب أولد ترافورد. وشهدت المباراة تسجيل رونالدو هدفا في الشوط الثاني، لكن الحكم ألغاه بعدما استعان بتقنية الفيديو، التي أظهرت صاحب الـ36 عاما في مصيدة التسلل. وعلق رونالدو على الهزيمة الكاسحة، قائلا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «في بعض الأحيان، لا نخرج بالنتيجة التي نقاتل من أجلها أو نريدها». وأضاف «وهذا الأمر يتوقف علينا فقط، لأنه يجب ألا يُوجه اللوم لأي شخص آخر غيرنا، فجماهيرنا كانت حاضرة كما اعتدنا، وتؤازرنا بشكل مذهل باستمرار».

وأتم: «هؤلاء المشجعون يستحقون ما هو أفضل من ذلك، والأمر متروك لنا لتقديمه لهم.. حان الوقت الآن».

