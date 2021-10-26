loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رونالدو: الجماهير تستحق الأفضل


فضل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مان يونايتد، مواجهة جماهير فريقه عقب السقوط المدوي على يد ليفربول 0-5 على ملعب أولد ترافورد. وشهدت المباراة تسجيل رونالدو هدفا في الشوط الثاني، لكن الحكم ألغاه بعدما استعان بتقنية الفيديو، التي أظهرت صاحب الـ36 عاما في مصيدة التسلل. وعلق رونالدو على الهزيمة الكاسحة، قائلا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «في بعض الأحيان، لا نخرج بالنتيجة التي نقاتل من أجلها أو نريدها». وأضاف «وهذا الأمر يتوقف علينا فقط، لأنه يجب ألا يُوجه اللوم لأي شخص آخر غيرنا، فجماهيرنا كانت حاضرة كما اعتدنا، وتؤازرنا بشكل مذهل باستمرار».
وأتم: «هؤلاء المشجعون يستحقون ما هو أفضل من ذلك، والأمر متروك لنا لتقديمه لهم.. حان الوقت الآن».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة