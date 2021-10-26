سكولز يهاجم بوغبا

دوليه

يزعم نجم مان يونايتد السابق بول سكولز أن الفرنسي بول بوغبا من المحتمل ألا يلعب مع الفريق مرة أخرى، بعد بطاقته الحمراء التي نالها أمام ليفربول، في المباراة التي خسرها يونايتد 0-5 أول من أمس بالدوري الإنكليزي. واستُبعد لاعب خط الوسط الفرنسي من التشكيلة الأساسية للمدرب أولي غونار سولشاير، بيد أنه شارك مع بداية الشوط الثاني، وفريقه متخلف برباعية نظيفة. ولعب بوغبا دورا في تلقي فريقه الهدف الخامس الذي أحرزه محمد صلاح في الدقيقة الـ 50، ثم سارت ليلته إلى الأسوأ عندما طرد من الملعب في الدقيقة الـ 60، بعد تدخل خطير على نابي كيتا. ومع انتهاء عقده الصيف المقبل، تبقى هناك علامات استفهام حول مستقبل بوغبا في مان يونايتد، لكن سكولز لن ينزعج إذا لم يلعب بوغبا مع «الشياطين الحمر» مرة أخرى. وقال سكولز في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن»: «أعتقد أننا جميعًا ندرك أن الوضع صعب، المدير الفني وقع ضحية مشاعره (ضد أتالانتا) مساء الأربعاء، تستمر في العودة إلى تلك المباراة، لكنك لن تفعل ذلك أبدًا ضد ليفربول، لأن لديهم الكثير من الجودة». وأضاف: «القول إنه يوم مخيب للآمال سيكون وصفا محسّنا، لا أعتقد أنه كان نقصًا في الجهد، أعتقد أنه من الناحية التكتيكية وجرى إعدادهم بطريقة يمكن أن يحدث فيها هذا، وللأسف حدث ذلك». وتابع: «جاء بول بوغبا إلى الملعب لمحاولة مساعدة الفريق وربما الحصول على القليل من الاحترام، وإظهار مدى قوته في منتصف الملعب، ثم يقدم لهم هدفا، ثم يُطرد لاحقًا بعد تدخل مثير للسخرية، والآن تتأخر 5-0 مع 10 رجال. يجب أن تفكر، إذا كان أولي ما زال مدربًا هناك، فهل سنرى بوغبا مرة أخرى في قميص يونايتد؟» وواصل سكولز انتقاده لبوغبا قائلا: «لقد تسبب في الفوضى على مدى العامين الماضيين. الجميع يعرف موهبته، والجميع يثق به، وكل مدرب وثق به وحاول أن يجعله اللاعب الذي كان عليه، ومع كل هذه الضجة، وعدم تجديد عقده، كاد يمسك النادي كرهينة، ثم أتى وفعل ما فعل اليوم».

