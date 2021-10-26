كلوب: النتيجة جنونية

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تغنى الالماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على مان يونايتد بخماسية نظيفة، أول من أمس على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة لشبكة «سكاي سبورتس»: «ماذا يمكنني قوله؟ هل توقعت ذلك؟ ما قدمناه في الثلث الأخير مذهل من الضغط العالي وافتكاك الكرة وتسجيل أهداف رائعة». وتابع: «أخبرت اللاعبين بين الشوطين بضرورة اللعب بصورة أفضل، وبالفعل بدأنا بصورة رائعة، ثم توقفنا عن لعب كرة القدم، سيطرنا على اللقاء بعد الهدف الخامس، ولم يتعلق الأمر بعدها بتسجيل المزيد بل بتفادي الإصابات». وأضاف: «النتيجة جنونية، سألت ما إذا كان هناك نتيجة مماثلة عبر التاريخ، وإذا لم يكن هناك، فستصمد تلك لفترة، اللاعبون كتبوا تاريخًا، الأمر خاص ولكن لن نحتفل مثل المجانين، علينا احترام الخصم، تمتعنا بالحظ في بعض اللحظات، ويونايتد لا يمر بأفضل أوقاته». وأشاد بمحمد صلاح قائلًا: «مو» من أجل تسجيل الأهداف والتعامل مع الضجة المثارة حوله، يستمتع بكرة القدم، وأعرف أنه يرغب في إنهاء مسيرته هنا، أعرف الوضع». وواصل: «حصدنا 3 نقاط أمام خصم كبير، ولكن عليك فهم تلك المباريات جيدًا، خسرنا أمام أستون فيلا وتعلمنا الدرس، حطمنا كريستال بالاس، أحلل المباريات ويمكننا دائمًا تقديم كرة قدم أفضل، لا يمكن أن أكون أكثر سعادة بعد الفوز (5-0). راش: صلاح أفضل من رونالدو وميسي ونيمار حالياً أكد الويلزي إيان راش، أسطورة ليفربول الإنكليزي، أن المصري محمد صلاح أفضل من رونالدو وميسي ونيمار في الوقت الحالي. وقال عن أداء ليفربول: «أعتقد أنهم رائعون، وهم في طريقهم للعودة أقوياء كما كانوا قبل جائحة كورونا، حين فازوا بلقب الدوري ودوري الأبطال، وهذا بكل بساطة بسبب الجماهير». وأردف: «كما يعلم الجميع فالجمهور في ليفربول هو اللاعب رقم 12، وهذه حقيقة، فخلال الجائحة وغياب الجمهور خسر ليفربول على أرضه 6 مباريات، وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ النادي، والآن عادت الجماهير فعاد التألق وتضاعفت الأحلام». واستطرد: «أنا أعرف محمد صلاح جيدا، هدفه هذا العام أن يكون الأفضل في العالم، وهو يقدم أداء رائعا. نتحدث دائما عن رونالدو وميسي ونيمار، لكنني أرى أن محمد صلاح أفضل منهم جميعا في الوقت الحالي».