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دوليه

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ماتيوس: بايرن ليس بحاجة إلى مدرب


يؤمن لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ، بعدم احتياج الفريق البافاري لمدربه جوليان ناغلسمان على مقاعد البدلاء، في أغلب مبارياته هذا الموسم. وقال ماتيوس، أول من امس عبر شبكة «سكاي سبورتس»: «الفريق ازداد تطوره بشكل جماعي، وأصبح لديه لاعبون بشخصيات قيادية بما يكفي.. لذا أعتقد أنهم لا يحتاجون مدربا الآن، لأن الأمور تمضي على نحو جيد». ويأتي ذلك بعدما نجح بايرن في تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين، في غياب مدربه ناغلسمان، نظرا لإصابته بفيروس كورونا. وتمكن العملاق البافاري من تسجيل 8 أهداف، من دون أن تهتز شباكه في هاتين المواجهتين، أمام بنفيكا وهوفنهايم. وأضاف ماتيوس: «حينما لا تمضي الأمور على نحو جيد، حينها يصبح المدرب أكثر أهمية». يذكر أن ناغلسمان أسند مهمة إدارة الفريق في غيابه، إلى مساعديه دينو توبمولر وتشافر زيمبرود، كما كان على تواصل مع الطاقم الفني طيلة المباراتين عبر الهاتف.


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