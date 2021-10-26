بوكيتينو سعيد بالنقطة

دوليه

بدا ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جرمان، راضيا بالتعادل أمام مارسيليا، أول من امس، في الجولة 11 من الدوري الفرنسي. وصرح بوكيتينو عبر شبكة «برايم فيديو» عقب اللقاء «إجمالا، كان أداؤنا جيدا، لقد لعبنا بعشرة لاعبين لمدة 40 دقيقة، إلا أن الفريق أظهر قوة وشخصية وهوية، لذا أنا سعيد للغاية، لأنها كانت مباراة صعبة». وأضاف المدرب الأرجنتيني «سعينا لتحقيق الفوز، لكنني سعيد جدا بنتيجة التعادل». وأشار إلى أن الرباعي الهجومي مبابي وميسي ونيمار ودي ماريا، أدوا مباراة جيدة. واستدرك ماوريسيو في ختام تصريحاته «إلا أننا افتقدنا تسجيل هدف، في الوقت الذي قمنا فيه بالكثير من الإيجابيات». وبهذا التعادل، بقي العملاق الباريسي في الصدارة برصيد 28 نقطة، أما غريمه الأزلي فيحل رابعا برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن رين.