الرشيدي وناجي والقلاف يلتحقون بالأولمبي

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التحق الثلاثي يوسف الرشيدي وعبدالعزيز ناجي وحمد القلاف بوفد المنتخب الأولمبي الذي يواصل استعداداته لمواجهة بنغلادش في الـ 01:00 بعد ظهر غد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاماً) التي تضم أيضاً منتخبي السعودية وأوزبكستان مستضيفة التصفيات والمتأهلة إلى النهائيات بكونها الدولة المستضيفة للنهائيات كذلك.

وشارك الثنائي الرشيدي وناجي مع ناديهما الكويت في مباراة المحرق التي خسرها الأبيض 0-2 في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، في حين لم يغادر القلاف مع الوفد بسبب ظروفه الدراسية. ومن المتوقع أن يغيب عن مواجهة بنغلادش غداً لاعب العربي بندر السلامة الذي يدخل التدريبات اليوم بعد شفائه من الإصابة، في الوقت الذي تأكد فيه غياب مدافع القادسية خالد صباح الذي سيلتحق بالوفد غداً بعد تلقيه العلاج في مستشفي اسبيتار في قطر. ويخوض الأزرق اليوم تدريبه الأخير قبل مواجهة بنغلادش غداً، ويضع المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس اللمسات الأخيرة لاختيار التشكيلة التي سيخوض بها أولى مبارياته في التصفيات، وتبدو الفرصة مواتية أمام الأزرق لتخطي عقبة بنغلادش، قبل أن يخوض مواجهتين صعبتين أمام السعودية وأوزبكستان يومي 30 أكتوبر الحالي، و2 نوفمبر المقبل.

وقبل الوصول إلى طشقند، أقام المنتخب الأولمبي معسكراً تدريبياً في الدوحة لمدة 10 أيام وخاض خلاله مباراتين وديتين مع نظيره القطري، فاز في الأولى بهدف دون رد سجله يوسف الرشيدي، وتعادل في الثانية بهدفين مقابل هدفين سجلها سجلها عيد الرشيدي. وجاء المعسكر بعد خروج الأزرق الأولمبي من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية التي استضافتها مدينتا الخبر والدمام وأحرز لقبها المنتخب الأردني. وخرج الأزرق من الدور الأول للبطولة بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة بنقطتين جمعهما من التعادل مع عمان واليمن، وخسارة من الأردن.

