ذهبية وفضية وبرونزية لـ «السباحة».. في «العربية»

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أحرز منتخب السباحة ذهبية وفضية وبرونزية في انطلاقة منافسات البطولة العربية الأولى للسباحة للمراحل العمرية للمسافات القصيرة (25 مترا). واوضح المدير الفني للاتحاد الكويتي للسباحة أيمن العنيزي في تصريح لـ «كونا» ان الميدالية الذهبية احرزها السباح وليد عبدالرزاق في مسابقة (100 متر) فراشة في مرحلة العمومي. وأضاف العنيزي ان الميدالية الفضية للكويت حققها السباح فيصل التناك في مسابقة (200 متر متنوع) للفئة (14 و15 عاما) بينما كانت البرونزية من نصيب السباح مشاري السمحان في مسابقة (100 متر) فراشة لفئة (16 – 18 عاما). وأشاد بالمستوى الفني العالي الذي اظهره سباحو الكويت في هذه المنافسة الصعبة التي شارك فيها نخبة من ابطال العرب في اللعبة. وقال العنيزي «ان لاعبي الكويت نجحوا في اقتناص ثلاث ميداليات متنوعة في اليوم الأول للبطولة رغم الظروف الدراسية للطلبة وعدم توافر أي استعداد او معسكرات تدريبية خارجية لهم». واوضح ان الكويت تشارك 13 سباحا في البطولة بواقع خمسة لاعبين في فئتي (14 و15 عاما وستة لاعبين في فئة (18 عاما) ولاعب واحد في فئة العمومي، والسباحة الناشئة الكويتية الوحيدة لارا دشتي. ويشارك في البطولة التي تختتم فعاليات يوم الأربعاء المقبل 174 سباحا يمثلون 17 دولة عربية هي الأردن والبحرين والجزائر والسعودية والسودان والعراق والمغرب واليمن وتونس وجيبوتي وسوريا وعمان وفلسطين وقطر ولبنان وموريتانيا والكويت، إضافة الى الامارات (المستضيف).

