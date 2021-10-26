فوز الجهراء وكاظمة في «السلة»

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حقق الجهراء انتصارا جديداً على حساب القرين 90-78، في وقت بدأ كاظمة مشواره بقوة بفوزه على برقان 106-83 أول من امس ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة.

وبهذا الفوز رفع الجهراء رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، يليه الكويت وكاظمة والقرين نقطتين ثم القادسية وبرقان نقطة واحدة.

وتقام البطولة بنظام الدوري بين الفرق الستة من ثلاثة أقسام على أن يلتقي بعدها الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من خمس مباريات، والفائز في ثلاث مواجهات يتأهل الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته.

في المباراة الاولى، نجح الجهراء في التقدم منذ البداية بفضل اختراقات محترفه اللبناني وائل عرقجي ومتابعة المحترف الآخر التونسي صالح الماجري أسفل السلة وسط تسرع لاعبي القرين في انهاء الهجمات لينتهي الربع الاول بتقدم الجهراء 22-12. وواصل الجهراء سيطرته على المباراة في الربع الثاني بفضل تميز لاعبيه في انهاء الهجمات مع المحافظة على التركيز الدفاعي لينتهي الربع لمصلحته بفارق 10 نقاط 37-27.

ولم يختلف الربع الثالث عن سابقيه اذ استغل الجهراء افضليته ووسع الفارق الى 16 نقطة مع نهاية الربع الثالث الذي انتهى 63-47. وشهد الربع الرابع «نرفزة» من لاعبي الجهراء واحتجاجات بعد خروج نجم الفريق صالح الماجري بالاخطاء الخمسة ليقلص القرين الفارق الى 7 نقاط في اخر 5 دقائق لكن تألق اللبناني وائل عرقجي في الاختراق والتسجيل منح الجهراء الفوز 90-78.

وفي المباراة الثانية، نجح البرتقالي بقيادة مدربة الاميركي اودينيز في فرض سيطرته على منافسة منذ البداية من خلال تميز احمد البلوشي في قيادة الهجمات واختراقات الاميركي زاكي ومتابعة الصربي السكندر أسفل السلة ليتقدم 31-11 مع نهاية الربع الاول، وواصل نجوم كاظمة التألق في الربع الثاني وسط عجز لاعبي برقان عن اختراق دفاع البرتقالي لينتهي الربع 49-34، ولم يختلف الوضع في الربع الثالث بعدما سيطر كاظمة على مجريات المباراة 77-55، وترجم البرتقالي افضليته في الربع الرابع وخرج فائزاً بنتيجة 106-83.

