«كرة السرعة».. إلى تونس

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وصل وفد منتخب كرة السرعة مساء الى العاصمة التونسية للمشاركة في بطولة العالم الـ 32 للعبة التي انطلقت أمس وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل. وقال رئيس وفد الازرق ياسر ابو الحسن في تصريح صحافي قبيل مغادرة البلاد ان المنتخب استعد جيدا للبطولة من خلال التدريبات، متمنيا أن يترجم ذلك على ارض الواقع من خلال حصد الميداليات على مستوى الكبار والناشئين. واضاف ابو الحسن ان المنتخب سيشارك في جميع المنافسات بالبطولة وابرزها (السولو) و(السنقل) و(الدبل) للرجال والسيدات. ويضم وفد المنتخب كلا من: مشرف المنتخب د. محسن دشتي والمدير الفني ناجح سالم واللاعبين جعفر الموسوي وميثم دشتي وفهد الغلوم وسارة القلاف وطيبة غلوم وانوار الحواج وشيخة العنزي ونور العنزي وهبة القحطاني وزينة العنزي فيما يمثل فئة الشباب الشقيقان حسن ومحمد ميرزا واللاعبة مريم محسن.

