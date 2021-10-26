العربي في «يد» الكويت

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ضرب الكويت بقوة واكتسح العربي 40-22 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة اليد والذي شهد الهزيمة الأولى للسالمية على يد برقان 25-26.

ورفع الأبيض رصيده إلى 10 نقطة في مقدمة الترتيب من 5 انتصارات من دون أي هزيمة، يأتي بعده السالمية 8 نقاط، وبرقان 6 نقاط، وكاظمة 5 نقاط، ثم القادسية والعربي 4 نقاط لكل منهما، والفحيحيل 3 نقاط، وأخيراً القرين من دون رصيد.

وكانت جماهير اللعبة تمنى النفس بمتابعة مباراة من العيار الثقيل بين الكويت القوي والعربي الساعي إلى المنافسة، إلا أن الأخير خيب آمال جماهيره بعد أن ظهر بمستوى متواضع أمام تألق لافت لعناصر الأبيض الذين صالوا وجالوا وأثبتوا علو كعبهم من خلال تحقيق انتصار سهل وبفارق وصل إلى 18 هدفا. ويهيمن الكويت على بطولات اللعبة وهو حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، ويسعى هذا الموسم بقيادة مدربه الوطني هيثم الرشيدي إلى مواصلة تحقيق الألقاب وهو يبدو على الطريق الصحيح بعد ان حقق الانتصار الخامس على التوالي في البطولة.

وفي المباراة الثانية فاجأ برقان نظيره السالمية وألحق به الهزيمة الأولى، محققاً انتصارا مستحقا وصعباً بفارق هدف واحد 26-25. وجاءت المباراة متكافئة تبادل خلالها الفريقين التقدم حتى الثواني الأخيرة التي حسمها برقان لمصلحته محرزاً انتصارا مهما في مشواره في البطولة.

