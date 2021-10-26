اليرموك بطل «دوري التنس»

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توج اليرموك بلقب مسابقة الدوري العام للسن العام بتغلبه على خيطان 2-1 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ملاعب نادي الكويت. وجاء اليرموك أولاً وخيطان ثانياً والكويت ثالثاً.

حضر المباراة النهائية للمسابقة أمين السر العام لاتحاد التنس فالح العتيبي والمدير الفني عباس البصيري ومدير التنس بنادي خيطان أحمد القلاف.

وفي تفاصيل اللقاء النهائي، تغلب لاعب اليرموك عيسى قبازرد على لاعب خيطان علي عبد الرضا إبراهيم بـ 6-2 و6-2 في مباراة الفردي الأولى، كما فاز لاعب اليرموك علي الشطي على لاعب خيطان فؤاد بهبهاني بـ 0-6 و6-1 و7-6 (5). بينما فاز ثنائي خيطان المكون من حامد السليطين ومحمد عبدال في مباراة الزوجي على ثنائي اليرموك طلال عنتر وناصر العبيدلي بـ 7-5 و6-4. أدار اللقاء الحكام عبدالله العربيد وهيثم البحراني ومحمد الشطي ومجموعة من حكام الاتحاد الكويتي للتنس كمراقبي خطوط. ومع تتويج الفائزين كرم الاتحاد نادي الكويت لاستضافته مباريات مسابقة الدوري العام للسن العام، في حين هنأ أمين السر العام فالح العتيبي الأندية التي حققت المراكز المتقدمة في المسابقة وتمنى لبقية الأندية حظاً أوفر بقية بطولات ومسابقات الموسم، وأشاد العتيبي بالمستويات المرتفعة التي أظهرها الكثير من اللاعبين في المسابقة. وتوجه العتيبي بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على كل ما تقدمه من الدعم الكبير والدائم لجميع أنشطة الاتحاد، كما شكر كل الأندية الرياضية المشاركة في نشاط الاتحاد وتمنى لها التوفيق.

