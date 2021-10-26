الزمالك يبدأ الدوري باختبار إنبي

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يستهل الزمالك رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري اليوم عندما يواجه إنبي في الجولة الأولى من المسابقة. ويبدأ الزمالك الدوري بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بروح معنوية مرتفعة بعد عبور عقبة توسكر الكيني والتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتسلح الزمالك بنفس أسماء الموسم الماضي في ظل عدم قيد صفقاته الجديدة بسبب عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لكن الفريق الأبيض سيكون مدعوما بالرباعي العائد من الإعارة مصطفى فتحي وعمر السعيد والمغربي محمد أوناجم والعاجي رزاق سيسيه.

ويفتقد الزمالك جهود قائده محمود عبد الرازق «شيكابالا» وحازم إمام وأحمد أبو الفتوح للإيقاف فيما تبدو الصفوف مكتملة باستثناء هذا الثلاثي.

ويعول كارتيرون على قدرات الرباعي الهجومي بقيادة المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما والتونسي سيف الدين الجزيري في دك حصون المنافس.

ومن المنتظر أن يلعب كارتيرون بالتشكيلة التي خاضت لقاءي توسكر بدوري الأبطال مع الدفع بعد ذلك بالعائدين من الإعارة وفق سير اللقاء.

وسيلعب الزمالك بتشكيلة تضم محمد أبو جبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وإمام عاشور وبن شرقي وزيزو وأوباما والجزيري.

في المقابل، يتسلح فريق إنبي بخبرات المدرب الكبير حلمي طولان الذي يسعى لقيادة فريقه لتحقيق مركز متميز هذا الموسم بعدما أبرم النادي صفقات عدة لتدعيم صفوفه على رأسها المهاجم أحمد جمعة ولاعب النيجر فيكتوريان أديبايور وكريم مصطفى. ويغيب عن إنبي نجمه حسام عرفات لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

