طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر «كأس العرب»

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مباريات كأس العرب «قطر 2021» اعتبارا من 25 أكتوبر عند الـساعة الـ 12:00 بتوقيت الدوحة وذلك وفق أسبقية الشراء. وستشهد البطولة في أول أيامها افتتاح استادين من استادات بطولة كأس العالم قطر 2022 وهما استاد البيت واستاد راس أبو عبود، وذلك عقب الإعلان عن جهوزية استاد الثمامة، سادس استادات المونديال اكتمالاً. وستستمتع الجماهير بمشاهدة تلك الصروح المعمارية المبتكرة عن كثب ومتابعة منتخباتها وهي تتنافس على التتويج بلقب أول بطولة تجمع مختلف المنتخبات العربية تحت مظلة الفيفا. وتتاح التذاكر في مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة وفق أسبقية الشراء، وسيجري التأكيد عليها فور سداد ثمنها. ولا تزال تذاكر جميع المباريات متاحة، بما فيها تذاكر مباراة الافتتاح في 30 نوفمبر في استاد البيت الذي سيشهد لقاء قطر والبحرين، وتذاكر مباراة الإمارات وسوريا في استاد راس أبو عبود في أول أيام البطولة. كما تتوافر مجموعة من التذاكر منخفضة الأسعار، إذ تبلغ تكلفة تذكرة الفئة الرابعة 25 ريالًا قطريا (حصرياً للمقيمين في قطر)، وذلك لجميع المباريات باستثناء مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية. وسيتمكن المشجعون من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد بفضل الطبيعة المتقاربة المسافات للبطولة، وإمكانية التنقل بين الاستادات عبر شبكة النقل المتطورة التي تربط بينها، كالمترو ووسائل النقل العامة، والاستمتاع بلمحة عما ينتظرهم في مونديال قطر 2022. ويمكن للجماهير الاطلاع على المباريات التي يمكنهم حضورها خلال يوم واحد عبر هذا الرابط. وفي ضوء التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفق الإجراءات المطبقة سلفاً خلال كأس العالم للأندية 2020، التصفيات المؤهلة لكأس العرب في يونيو الماضي؛ سيطبق البلد المستضيف شتى الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين في المنافسات، وعلى جميع الحضور الالتزام بإرشادات السفر الصادرة عن السلطات القطرية وتوجيهات وزارة الصحة العامة. وستتاح المزيد من المعلومات على موقع (FIFA.com) حول إجراءات السلامة للوقاية من الوباء وكيفية الوصول إلى استادات كأس العرب. ويُشترط على جميع حاملي التذاكر الحصول على جرعات التطعيم الكاملة من أحد اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، وذلك وفق المتطلبات السارية حاليا.