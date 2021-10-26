برج كريستال.. منارة أُمميّة

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أعلنت الشركة العربية العقارية عن اختيار برج كريستال كأحد أهم المعالم الكويتية التي ستقوم بتمثيل الاحتفال بـيوم الأمم المتحدة للعام 2021. وأوضحت الشركة في بيان أن الاحتفال سيقام تحت شعار الشباب من أجل العمل المناخي في الكويت حيث تسلط منظمات الأمم المتحدة الضوء على المبادرات الشبابية التي تحافظ على التنوع البيئي والبيولوجي للطبيعة والأحياء في الكويت، مشيرة إلى أن منظمات الأمم المتحدة تعاونت بهذه المناسبة مع المصور الكويتي المبدع علي يونس في انتاج فيلم قصير يجسد جمال الطبيعة الكويتية والتنوع البيئي والبيولوجي والاحياء والمعمار ايضا. وقالت الشركة العربية العقارية في بيانها: يسرنا أن ندعو الجميع للانضمام إلينا بالاحتفال من خلال توفير الأجواء المناسبة لعشاق تصوير المعالم المعمارية الكويتية داخل وخارج برج كريستال وذلك احتفالا بهذه المناسبة.