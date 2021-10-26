«الأبد هو الآن»... مصر تكمل «خط الزمان» الفني

الاخيرة

شهدت منطقة الهرم الأثرية في مصر افتتاح أول معرض فني من نوعه منذ 4500 عام يمزج ما بين الماضي والحاضر في لحظة بصرية مذهلة وتنظمه مؤسسة «فنون مصر» تحت رعاية وزارة الخارجية والسياحة والآثار ومنظمة «اليونيسكو». ولا تقتصر مفاجآت معرض «الأبد هو الآن» الفريد على محتواه الذي يمثل اتصالا غير مسبوق بين فنون انجزت قبل الاف سنين وتصورات فنية معاصرة تحاول استكمال خط «الابد» الفني بل ايضا على مشاركة نخبة من الفنانين والمشاهير العالميين مثل المغني فاريل ويليامز، وألكسندر بونوماريف (روسيا)، وجيزيلا كولون (بورتوريكو)، وجواو تريفيسيان (البرازيل) «شوستر + موسلي» (المملكة المتحدة) ستيفن كوكس آر إيه (المملكة المتحدة)، وسلطان بن فهد (المملكة العربية السعودية)، وكتبت عنه الممثلة أنجلينا جولي، كما شاركت وسائل إعلامية عالمية مثل «JR» (فرنسا)، و«Lorezno Quinn» (إيطاليا) لتغطية المعرض الفريد الذي لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر. وقالت مؤسسة «فنون مصر» نادين عبد الغفار، إنها «المرة الأولى في تاريخ هضبة الجيزة الممتد على مدار 4500 عام التي تتم فيها دعوة فنانين معاصرين من جميع أنحاء العالم لعرض أعمالهم مع الخلفية الأثرية لأهرامات الجيزة كذلك إطلاق برنامج التوعية الثقافية لإشراك مجتمع منطقة هضبة أهرامات الجيزة في تنظيم المعرض، وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة كمرشدين فنيين وحراس للتراث طوال مدة المعرض».

