السودان: الجيش يحل مجلسي الوزراء و«السيادة»

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عواصم- الوكالات: اطاح انقلاب عسكري قاده رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، بمجلس السيادة والحكومة الانتقالية التي اعتقل رئيسها عبدالله حمدوك فيما ردت قوى الحرية والتغيير باعلان العصيان المدني، وسط تنديد دولي باستيلاء الجيش على السلطة.. (طالع ص 14).

وفي خطاب متلفز، ظهر رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بزيه العسكري ليعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتجميد عمل لجنة التمكين، وتعليق بعض المواد في الوثيقة الدستورية، على الرغم من تأكيده الالتزام بمعظم موادها، والتمسك باتفاق جوبا للسلام.

ووعد البرهان بمواصلة العمل من اجل تهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات، على ان تسلم السلطة لاحقة لحكومة منتخبة، مشيرا الى انه سيعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة وحكومة كفاءات جديدة لتولي ادارة الامور في البلاد. وشهدت الخرطوم فجرا سلسلة اعتقالات طالت الى جانب حمدوك وزراء وقياديين في احزاب عدة وفي قوى الحرية والتغيير، وكشف مدير مكتب حمدوك ان رئيس الجيش الوزراء اقتيد الى مكان مجهول بعد رفضه اضفاء الشرعية على الاحداث والتوقيفات التي شهدتها البلاد، في حين دعا تحالف قوى الحرية والتغيير الى عصيان مدني شامل وطلب من الشعب الخروج الى الشوارع، وطالب بتنحي جميع اعضاء المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للحكومة المدنية. دوليا اثار الانقلاب العسكري ردود فعل منددة حيث قال المبعوث الاميركي الخاص للقرن الافريقي جيفري فيلتمان ان ما يحصل غير مقبول على الاطلاق، وندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمحاولة الانقلاب، ودعا الاتحاد الاوروبي الى الافراج عن القادة المدنيين وتجنب العنف وسفك الدماء. من جهته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد إلى الاستئناف الفوري للحوار بين الجيش السوداني والمدنيين وسارعت الامم المتحدة ومنظمات الى التنديد بـمحاولة الانقلاب ودعت الجامعة العربية الى التقيد بترتيبات المرحلة الانتقالية التي تقضي بتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الى حين اجراء انتخابات عامة في البلاد.