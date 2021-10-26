.. صفحة جديدة

وطن النهار



يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بمبنى مجلس الأمة.

وأعرب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن أمله بأن يكون دور الانعقاد المقرر ابتداؤه اليوم مثمراً، داعياً إلى الاستماع والأخذ بمضامين النطق السامي.

وقال في تصريح للصحافيين نتشرف اليوم الثلاثاء باستقبال صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ 16.

وذكر انه تم تأجيل موعد الافتتاح من الساعة 10 صباحاً إلى 11 صباحا.

وفيما يلف الغموض استمرار الحكومة في عملها أو تقديم استقالتها في الأيام القادمة وكذلك مصير الاستجوابات المزمع تقديمها اليها مستقبلا، كشف النائب فرز الديحاني ان قبيلة مطير سيكون لها حقيبة وزارية، فيما أكد النائب مهلهل المضف ان كتلة الـ 6 لن تدخل في التشكيلة لانها لم تطلب ذلك ولم يعرض عليها أمر المشاركة، مشيرا إلى انه في حالة العرض سيتم بحث الموضوع قبل ابداء الرأي حوله.

وكشف مصدر نيابي لـالنهار ان الحركة الدستورية الإسلامية حدس تسعى إلى توزير أحد نوابها الثلاثة والمرشح منها حتى الآن هو النائب أسامة الشاهين.

من جانب آخر، واستعداداً لجلسة اليوم عقدت كتلة الـ 31 الليلة قبل الماضية اجتماعا في ديوان النائب فرز الديحاني وسط مقاطعة النواب التسعة وعدم حضور النائب عبدالكريم الكندري.

وقال الديحاني انه في الايام القادمة سيعود اخواننا المعفو عنهم وسنستقبلهم في المطار استقبال الأبطال، كاشفا عن ان الذين ستنظر اللجنة الخاصة بالعفو ملفاتهم يصل إلى اكثر من ألف.

من جهته أكد النائب مهند الساير عدم وجود انقسام في كتلة الـ31 وقال انها ستتجاوز الخلاف، كاشفاً ان الجلسة المقبلة ستشهد سحب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.

وقال النائب صيفي الصيفي ان كتلة الـ31 قائمة والنواب التسعة أعضاء فيها ولو لم يحضروا الاجتماع.

اما النائب محمد الراجحي فقال: أبشركم ان الأمور في القادم من الايام أجمل وافضل ويجب على الجميع الترفع عن أي أمر لمصلحة البلاد لان الكويت فوق الجميع.

ومن جانب آخر، وفي الطرف المقابل أكد النائب شعيب المويزري: انه لم تتم مناقشة مسألة جلوس النواب على مقاعد الوزراء، وفي كل الأحوال الخيارات قائمة وفي النهاية فان المطلوب من الطرف الآخر وحليفه هو احترام الدستور واللائحه والارادة الشعبية.

ويستهل دور الانعقاد الجديد أعماله وفقا لجدول الأعمال بتفضل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بإلقاء النطق السامي وتليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

عقب ذلك ترفع الجلسة لفترة تودع خلالها لجنة الاستقبال سمو الأمير ثم تستأنف الجلسة وتعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال حيث سيتم انتخاب أمين السر والمراقب.

ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة وهي لجان إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري والعرائض والشكاوى والشؤون الداخلية والدفاع والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية وشؤون التعليم والثقافة والارشاد والشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والشؤون الخارجية والمرافق العامة والميزانيات والحساب الختامي وحماية الأموال العامة والأولويات.

ومن المتوقع ان ينتخب المجلس أعضاء اللجان البرلمانية (المؤقتة إن وجدت) بالإضافة إلى انتخاب أعضاء ممثلين لمجلس الأمة لعضوية البرلمان العربي.

ونصت المادة 85 من الدستور على انه لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

وتقضي المادة 71 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن يجتمع المجلس في جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين وتعتبر جلسة يوم الأربعاء امتدادا لجلسة يوم الثلاثاء السابقة عليه ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هنالك أعمال تقتضي الاجتماع.

وتنص المادة 93 من الدستور على أن يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله.

وكان سمو أمير البلاد قد أصدر مرسوما أميريا بـدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 صباح الثلاثاء 20 ربيع الأول 1443 هجرياً، الموافق 26 من اكتوبر سنة 2021.

وتقضي الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور بأن يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال أكتوبر من كل عام.

