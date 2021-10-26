طالبت السلطتين بأن يشملها بنود «الحوار الوطني» مؤسسات مدنية: أولويات اقتصادية واجتماعية وتنموية

وطن النهار

فيما تصدرت المبادرة السامية لـ«العفو» اهتمام الشارعين السياسي والشعبي مؤيدة بالترحيب لما لها من وقع ايجابي في النفوس وما ستلقي بظلالها على وحدة الصف وجمع الكلمة بعد فتح صفحة جديدة «منزوعة الخلافات» أبدت مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام أنه من الأهمية بمكان اشراكها في حوار جديد بمفهومه الوطني لإنقاذ البلاد من معوقات نموها وتطورها وليس لإنقاذ أفراد معينين.

وأكدت الجمعيات في بيان لها على ألا تكون قضية العفو محورية بالقدر الذي تطغى به على أولويات اقتصادية واجتماعية وتنموية، مشددة على أن تكون التركيبة السكانية والبنية التحتية والرعاية السكنية والتعليم والصحة وتكويت الوظائف وقوانين الحريات على طاولة أي حوار وطني برسم الأولوية.

وقالت في بيانها: «يتابع المجتمع المدني ومؤسساته ما يدور على الساحة السياسية بعد صدور المبادرة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه التي تنم عن حكمته لرأب الصدع وزيادة اللحمة الوطنية ونبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة لتحقيق الأولويات لتكون الجبهة الداخلية أكثر قوة في مواجهة التحديات على الصعيدين المحلي والخارجي، لافتة الى ان لمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام دورا كبيرا في تقديم الدعم والعون لهذا المجتمع من تشخيص المعوقات التي تحد من انطلاقة ومن تقديم الحلول للارتقاء به من واقع ما لدى القائمين عليها من دراية وإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم بدافع الشعور بالانتماء لهذه الأرض لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية المستقبل، مستطردة ومن هنا تأتي أهمية إشراك جمعيات النفع العام في حوار جديد بمفهومه الوطني الذي يشمل جميع الفئات بهدف إنقاذ البلاد من كل ما يعيق عجلة نموه وتطوره وليس لإنقاذ أفراد معينين، وهي رسالة موجهة لمن أوكل لهم سمو الأمير حفظه الله ورعاه مسؤوليه الحوار الذي يبدو أنه حتى هذه اللحظة مازال يدور في حلقة العفو عن النواب السابقين وأصحاب الرأي حسب ما هو واضح على الساحة، وعليه فإن رسالتنا هذه تؤكد على ضرورة وجود حوار يتناول القضايا التي تتعلق بمستقبل الوطن ومؤسساته وأفراده على جميع الأصعدة، بحيث لا تكون مسألة العفو محورية بالقدر الذي تطغى به على أولوية القضايا المصيرية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للنهوض بالبلاد ولكي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني تحقيق أهدافها التي انشئت من أجلها».

وأضافت: «إن التركيبة السكانية والبنية التحتية والرعاية السكنية والتعليم والصحة وتكويت الوظائف والقوانين المقيدة للحريات هم من الأهمية ما يجعلهم أولوية على طاولة أي حوار وطني لما لهم من أثر على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يقودنا إلى ضرورة إعداد خطة اقتصادية وهيكلية واضحة الملامح وجادة التفعيل والتطبيق ضمن برنامج زمني محدد للنهوض بالوضع الاقتصادي للبلد، والتي يمكن تنفيذها في ظل ما نعيشه من تحديات نظراً لتوفر الإمكانيات والموارد والكفاءات، غير أن تأخر ذلك لعقود من الزمن يضعنا أمام مهمة أصعب وهي محاربة الفساد الذي يمكن استئصاله بتطبيق الأدوات الدستورية والقانونية أخذاً بالاعتبار أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات ما يجعل مسطرة القانون واحدة في تطبيق الجزاءات». وزادت: إننا على ثقة بجدية الحوار والمشاركين فيه رغم بطء وتيرته وما يدور على الساحة من تشكيك وتجاذبات وما يتداول في وسائل تواصل معروفة وغير معروفة المصدر أطلق لها العنان للخوض في التفاصيل والنتائج، ما يعطينا الحق كمجتمع لطلب الضمانات من الحكومة والمجلس بألا تكون كلفة العفو أعلى من قيمة القضايا المصيرية للأمة ومن غير تقديم أي تنازلات، وألا يمارس النواب ضغوطهم لتجيير قرارات السلطة التنفيذية لتحقيق مصالحهم الآنية مقابل استفحال الفساد والسماح بالتدخل بالانتخابات، مسترسلة بالنهاية فنحن على قناعة برغبة الجميع للارتقاء إلى مرحلة نتسامى فيها على خلافاتنا من أجل خدمة وطننا العزيز حتى نستطيع جميعاً بتوفيق من الله سبحانه أن نحقق مستقبل واعد للأجيال القادمة ومشرق للبلاد في ظل راعي نهضتها حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

