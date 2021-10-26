«سهل» أفضل مبادرة رقمية على مستوى الشرق الأوسط

وطن النهار

حاز التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (تطبيق سهل) جائزة أفضل مبادرة رقمية حكومية لتجربة العملاء على مستوى الشرق الأوسط لعام 2021 ضمن حفل جوائز المشاريع المستقبلية في المجال التكنولوجي والذي اقيم على هامش اسبوع مؤتمر جايتكس دبي 2021 في الامارات العربية المتحدة، وذلك لدوره في توفير الخدمات الالكترونية المقدمة من الجهات الحكومية في الكويت.

من جانبها، اعربت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس عن اعتزازها بفوز تطبيق سهل في هذه الجائزة التي جاءت بعد مرور شهر واحد فقط على تاريخ بدء المرحلة الأولى لتطبيق سهل.

واضافت الوزيرة الفارس أن العمل على تطوير التطبيق مستمر ويستلزم تكثيف العمل والتعاون لاضافة المزيد من الخدمات الالكترونية عبر تطبيق «سهل» خلال الفترة المقبلة لتعزيز تجربة افضل للمستخدمين الذي تجاوز عددهم خلال الشهر الأول لاطلاق المرحلة الأولى من تطبيق «سهل» 190 ألف مستخدم داخل الكويت وخارجها، كما بلغ اجمالي المعاملات والخدمات المنجزة اكثر من 119 ألف خدمة أُجريت عبر تطبيق «سهل». وبينت الفارس أن التطبيق بات متاحاً للمستخدمين خارج الكويت والذين بامكانهم اتمام المعاملات الحكومية من قبل الجهات المنضمة للمرحلة الأولى لتطبيق «سهل»، وهذا الأمر سيسهم في مرونة انجاز التعاملات لجميع المواطنين في الخارج من مسافرين او طلاب وطالبات مبتعثين للدراسة بالخارج أو المرضى ممن يخضعون للعلاج في الخارج ومرافقيهم، وكذلك للمقيمين خلال اقامتهم خارج البلاد.

