وطن النهار

الجيش الوزراء اقتيد الى مكان مجهول بعد رفضه اضفاء الشرعية على الاحداث والتوقيفات التي شهدتها البلاد، في حين دعا تحالف «قوى الحرية والتغيير» الى عصيان مدني شامل وطلب من الشعب الخروج الى الشوارع، وطالب بتنحي جميع اعضاء المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للحكومة المدنية. دوليا اثار الانقلاب العسكري ردود فعل منددة حيث قال المبعوث الاميركي الخاص للقرن الافريقي جيفري فيلتمان ان «ما يحصل غير مقبول على الاطلاق»، وندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «بمحاولة الانقلاب»، ودعا الاتحاد الاوروبي الى الافراج عن القادة المدنيين و«تجنب العنف وسفك الدماء». من جهته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد إلى «الاستئناف الفوري» للحوار بين الجيش السوداني والمدنيين وسارعت الامم المتحدة ومنظمات الى التنديد بـ«محاولة الانقلاب» ودعت الجامعة العربية الى «التقيد بترتيبات المرحلة الانتقالية» التي تقضي بتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الى حين اجراء انتخابات عامة في البلاد.