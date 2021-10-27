وطن النهار

أعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن تتوصل الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى النتائج المرجوة التي من شأنها تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الشقيقة لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط والتصدي للتحديات المناخية.

وتابع مجلس الوزراء مستجدات الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي دعا إليه حضرة صاحب السمو الأمير لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه الطاقات والإمكانات كافة لخدمة الوطن العزيز والشعب الوفي.

وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والامتنان للمبادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو الأمير والتي تعكس حرص سموه على تلمس أوضاع المواطنين والتي تدل على الشيم الأصيلة والمكارم النبيلة التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم سائلا المولى عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ذخرا وسندا للبلاد.

واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجتماع الذي عقد الاحد بين رؤساء السلطات الثلاث بناء على تكليف حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه لاقتراح ضوابط وشروط العفو والذي اكد خلاله على تعزيز التعاون المطلوب من جميع السلطات لتحقيق الأمر السامي بأسرع وقت ممكن.

وأحاط وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح مجلس الوزراء علما بآخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في الكويت والذي يشهد استقرارا وتحسنا مستمرا ولله الحمد وقد دعا مجلس الوزراء مجددا جميع المواطنين والمقيمين لمواصلة التقيد بالاشتراطات الصحية لضمان استمرار المؤشرات الإيجابية بما يكفل المحافظة على المنظومة الصحية.

من جانب آخر تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن التقرير النصف السنوي الثاني للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لعام 2019 عن الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2019 وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود الهيئة لكل ما من شأنه تعزيز النزاهة وتجفيف منابع الفساد والحد من آثاره التي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأمور ذات الصلة مؤكدا الاستمرار بدعم جهود الهيئة لتنفيذ الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المحددة والمتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وذلك للسعي إلى الارتقاء بتصنيف الكويت على جميع المؤشرات الدولية ذات الصلة بما فيها مؤشر مدركات الفساد.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لاستعجال بعض مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس الأمة في هذا الشأن لما لهما من أثر إيجابي في رفع تقييم الكويت على المؤشرات الدولية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية 2020/2021 وقرر تكليف جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية - ديوان الخدمة المدنية - والجهات التي يراها مناسبة) لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعدم تكرار حالات الامتناع والملاحظات التي ترد في تقارير الجهاز الخاصة بجميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وبما يساهم في تحقيق أغراض الرقابة المالية.

واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشاريع وزارة الكهرباء والماء بشأن الطاقة المتجددة وأحيط علما بالعرض المرئي المقدم من وزارة الكهرباء والماء بشأن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها من قبل الوزارة حتى سبتمبر 2021 والموقف التنفيذي لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرحلة الثالثة من مشروع الشقايا للطاقات المتجددة وبالإجراءات والخطوات القادمة التي سوف تقوم بها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق والتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات ذات الصلة.

وبحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب عن ترحيبه بالبيان الصادر عن مجلس الأمن والذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها المدنية منوها بأن هذا البيان يؤكد استشعار مجلس الأمن الدولي للتهديد الذي تمثله الممارسات الحوثية على أمن واستقرار المنطقة ودولها وتضاعف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق كما يؤكد البيان الأهمية التي يوليها المجلس لأزمة اليمن وضرورة الوصول إلى حل سياسي لها ويدفع ميليشيا الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي منها جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحثيثة ومبادراتها في سبيل الوصول إلى الحل السياسي الشامل والمنشود للأزمة اليمنية.

وأعرب مجلس الوزراء أيضاً عن خالص الشكر للدول الأعضاء في مجلس الأمن لاضطلاعهم بمسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعمهم لإنهاء الأزمة اليمنية، كما تابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيق ودعا كل الأطراف إلى تغليب الحكمة وضبط النفس وتجنب التصعيد بما يصون المصالح العليا للسودان ويحفظ أمنه واستقراره.

