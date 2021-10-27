وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عن نجاح برنامج زراعة الخلايا الجذعية بمستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال في منطقة الصباح الطبية التخصصية التابع لوزارة الصحة في إجراء 15 عملية زراعة خلايا جذعية خلال عام.

وأوضح السند في تصريح صحافي أول من أمس الاثنين بمناسبة مرور عام على إجراء أول عملية زراعة خلايا جذعية في 26 أكتوبر الماضي أن العمليات التي أجريت كانت لأطفال يعانون من حالات مختلفة مثل الثلاسيميا وأنيميا البحر المتوسط والليمفوما وسرطان الخلايا العصبية الجذعية والأنيميا المنجلية ولحالات فشل في النخاع وغير ذلك.

وبين أن العمليات أجريت في مستشفى البنك الوطني للأطفال من خلال وحدة الخلايا الجذعية التابعة لقسم أمراض الدم والسرطان الذي يضم كذلك وحدة الأورام ووحدة أمراض الدم واللوكيميا. وأشار إلى أن هذه النوعية من العمليات تسبقها سلسلة من إجراءات التحضير الطويلة والدقيقة قبل الخضوع لإجراء العملية والتي قد تستغرق نحو 6 أسابيع وذلك بإشراف فريق متكامل يضم أطباء متخصصين وصيادلة وفريق التمريض والعلاج الطبيعي والتغذية والمختبرات بالاضافة إلى مختصين من فريق زراعة الخلايا الجذعية من البالغين.

وأكد السند أن برنامج زراعة الخلايا الجذعية وما حققه من نجاح منذ انطلاقته في العام الماضي عبر كفاءات وطنية وكفاءات مخلصة ومتخصصة يعزز برامج الزراعة في الكويت مثل زراعة الكبد والقلب والكلى.

وثمن كل الجهود المخلصة من العاملين في المنظومة الصحية في البلاد التي تعمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة لمتلقي الرعاية الصحية في الكويت.

من جانب آخر كشف رئيس جمعية الجراحين الكويتية د. سلمان الصباح أن الجمعية تحضر الآن لتنظيم المؤتمر الرابع للجراحة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى مشاركة وحضور عدد كبير من الأطباء والجراحين في فعاليات المؤتمر من داخل الكويت وخارجها من مختلف دول العالم.

وأشاد في تصريح صحافي بالجهود التي بذلها جميع منتسبي وزارة الصحة من الهيئات الطبية والفنية والتمريضية والإدارية خلال الجائحة ومنذ شهر فبراير من العام 2020 والوصول بالكويت إلى بر الأمان ونجاحها في التصدي لوباء كورونا. وأشار إلى أن هذه الجهود الكبيرة كان لها صدى واضح في دخول الكويت إلى المرحلة الخامسة والعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر.

واضاف د. سلمان الصباح إن جمعية الجراحين لعبت دورا مهما أثناء الجائحة خلال أزمة كورونا قامت وحتى تاريخ 23 يوليو الماضي بإلقاء أكثر من 100 محاضرة ألقاها 145 محاضرا بعدد ساعات 130 ساعة، وبحضور أكثر من 15 ألف طبيب، وعدد الدول المشاركة في فعالياتها 74 دولة من مختلف قارات العالم.

وذكر أنه منذ إشهارها في شهر يونيو من العام 2016، عكفت الجمعية على العمل للنهوض بالخدمات الطبية في الوطن وصقل مستوى الأطباء الجراحين في مختلف تخصصاتهم الجراحية وتطوير المهارات والخبرات الجراحية عن طريق تنظيم المؤتمرات وإقامة ورش العمل وجلب الخبرات العالمية وتبادلها مع المختصين في سائر أنحاء العالم، وإصدار النشرات الدورية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك الدفاع عن حقوق الأطباء الجراحين وتمثيلهم في المحافل المختلفة.

