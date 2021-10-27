وطن النهار

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عقدت جمعية كيفان التعاونية، اجتماعي الجمعية العمومية السادس والخمسين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والسابع والخمسين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث تم المصادقة بالأغلبية على التقرير الاداري والمالي للميزانية المنتهية. وقال ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس قسم اشهار الجمعيات ومتابعة المحاضر مشعل المطيري، ومتابعة المحاضر مشعل المطيري انه تمت المصادقة بالاجماع تقريبا على جميع الميزانيات مع اعتماد مكاتب التدقيق نظرا للجائحة السابقة، حيث اضطرت المكاتب ان تمتد أعمالها مع اعمال الجمعية ومراقبة حساباتها، مؤكدا التصويت تم على الميزانية الاولى التي انتهت 31 ديسمبر 2019 وكذلك الميزانية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020. وأكد المطيري، أن الجمعية العمومية سارت وفق الاطر المتبعة في وزارة الشؤون، كما أن جميع الحضور من أعضاء الجمعية العمومية التزم الاشتراطات الصحية.

وحول مواعيد الانتخابات، أشار المطيري إلى أن الوزارة تنظر وتبحث في شأن عقد الانتخابات، مؤكدا أنه عند إقرار عقد الانتخابات سيتم الاعلان عن المواعيد كما تقرر على الجمعيات العمومية. من جانبه، أعلن رئيس جمعية كيفان التعاونية يوسف العيدان، مباشرة مجلس ادارة الجمعية باجراءات صرف الارباح على المساهمين، مؤكدا أنها ستنزل بحسابات كل من زود الجمعية برقم الآيبان الخاص به عن طريق البنوك، مشيرا إلى اعتماد صرف نسبة 9% للسنة المالية 2019 وصرف بحد أقصى بنسبة 12% للسنة المالية 2020، وذلك دون إصدار أي شيك بحسب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية.

