وطن النهار

في «كبد» نفذت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء جولة ميدانية لتنظيف منطقة كبد في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات «شارك بنظافتها». واكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة الجهراء فهد القريفة أن الجولة تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة. وأوضح أن الارتقاء بمستوى النظافة يأتي على رأس أولوياتنا مشيرا في هذا الصدد الى ان خطة اعمال التنظيف بالمحافظة تسير وفق ما هو مخطط له في جميع المناطق بشكل عام من تنظيف الشوارع الرئيسة والداخلية ورفع كل المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بالمناطق فضلا عن استبدال الحاويات القديمة بأخرى جديدة. وأشار إلى أن الجولة التي تم تنفيذها في منطقة كبد وترأسها مراقب النظافة العامة وإشغالات الطرق مشعل الديحاني بمشاركة 60 عامل نظافة واستخدام عدد من الآليات تمثلت في 20 نسافا، 15 مكبساً، 7 لوريات و3 جرافات انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرا وانتهت في السابعة مساء وقد أسفرت عن رفع ونقل حمولة 1058م3 من المخلفات.