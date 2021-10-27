وطن النهار

اعتمد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، قراراً بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الكويتية للخيل العربية، برئاسة مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الشؤون عبدالله جاسم الحمدان وعضوية كل من سعود محمد المانع، وسعد ناصر جوهر، وعبدالله فالح الفويضل، وخالد بداح العتيبي. وقرر العتيبي، اعتبار مجلس ادارة الجمعية الكويتية للخيل العربية المنتخب بتاريخ 5 نوفمبر 2017 منحلا بقوة القانون لعدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس باستقالة أكثر من نصف أعضائه، معلنا تعيين مجلس إدارة مؤقت لادارة الجمعية لمدة ستة أشهر للقيام بتسيير أمور الجمعية يدعو خلالها لانتخابات مجلس ادارة جديد. وأكد الوزير العتيبي، على مجلس الادارة المنحل بقوة القانون ولجنة التصفية تسليم المجلس المؤقت جميع المقار والأموال والمستندات والسجلات والأختام ودفاتر الشيكات الخاصة بالجمعية خلال خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار، داعيا إلى العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.