وطن النهار

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحافيين بالإجماع التقريرين الإداري والمالي لمجلس الإدارة عن عام 2020 والميزانية التقديرية لعام 2021.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي انعقد مساء الاثنين الماضي بمقر الجمعية المؤقت في منطقة الشويخ الصناعية.

حضر عن الجمعية عدنان الراشد أمين السر، وجاسم كمال أمين الصندوق، وممثلو وزارة الشؤون خالد بن شفلوت مدير إدارة الجمعيات الأهلية وظافر العجمي مراقب إدارة الجمعيات الأهلية ومحمد العتيبي الباحث القانوني والسيدات نوف المويزري ومنيرة العجمي وعلياء المطيري ومندوب مكتب البزيع لتدقيق الحسابات أحمد شعلان.

واعتمد مجلس إدارة جمعية الصحافيين أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد حيث افتتح الاجتماع الزميل عدنان الراشد أكبر الأعضاء سناً بكلمة ترحيبية هنأ فيها أعضاء مجلس الإدارة الجدد بحصولهم على تزكية وثقة الجمعية العمومية.

وقال: اتمنى من الأعضاء أن يعملوا لما فيه الخير للصحافة والصحافيين ثم طلب الزميل تزكية واختيار الزميلة فاطمة العيسى رئيساً فخرياً للجمعية لمسيرتها المهنية المشهودة، وبعد ذلك فتح باب الانتخابات للمناصب التنفيذية وهي الرئاسة وأمانة السر وأمانة الصندوق وقد تم اختيار الزميـــل عدنان الراشد بالتزكية رئيساً لمجلس الإدارة والزميل جاسم كمال بالتزكية لأمانة السر والزميل دهيران أبا الخيل بالتزكية لأمانة الصندوق والزميلة رابعة حسين مكي الجمعة مديراً للمقر وبهذه النتيجة أصبح تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:

- عدنان خليفة الراشد رئيس مجلس الادارة.

- جاسم محمد كمال أمين السر.

- دهيران مرمح أبا الخيل أمين الصندوق.

رابعة حسين مكي الجمعة عضو مجلس الادارة- مدير الجمعية.

فاطمة العيسى عضو مجلس الادارة- الرئيس الفخري.

عويد العنزي عضو مجلس الادارة.

عبدالرحمن العليان عضو مجلس الادارة.

وتقدم الزميل عدنان الراشد رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بمجلس الإدارة واعتمادهم التقرير الإداري والمالي ولوزارة الشؤون على حسن تعاونهم ولأعضاء مجلس إدارة الجمعية والجهاز الإداري على جهودهم خلال الفترة الماضية.

