وطن النهار

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف أهمية توحيد الجهود بين القطاعات الأمنية في مجلس التعاون من خلال التنسيق والاتصال لمواجهة جميع أشكال الجريمة.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة عقب الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأعرب النواف عن تقديره وشكره للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على ما بذلوه من جهود كبيرة لدفع التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك إلى الأمام.

ونقل النواف خلال الاجتماع إلى الحضور تحيات وتمنيات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بالتوفيق والسداد وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي وترسيخ المنظومة الأمنية في شتى دول مجلس التعاون، مؤكدا عمق العلاقات الأمنية بين الدول الخليجية من خلال حرصها على التنسيق المستمر فيما بينها للوصول إلى التكامل الأمني المنشود.

وناقش الوكلاء بالاجتماع عدداً من الملفات المدرجة على جدول الاعمال والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك كما تم التباحث في آخر المستجدات في المنطقة وتنسيق الجهود والأهداف تبعا لما تتطلبه المرحلة الراهنة وبناء عليها جرت بلورة عدد من التوصيات التي رفعت إلى وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي. حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء حقوقي ماجد الماجد ومدير عام الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية بالوكالة العقيد حقوقي عادل السويد ومدير العلاقات الدولية العقيد محمد العجمي.

