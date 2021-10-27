وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس زعيم شبكة بنيدر ورئيس قسم في إحدى ادارات المرور 4 سنوات مع الشغل و النفاذ عن تهمة التزوير في اوراق مركبات، كما قضت ببراءة جميع المتهمين البالغ عددهم 19 شخصاً بينهم 10 مواطنين و7 وافدين من تهمة غسل أموال لأكثر من 4 ملايين دينار ورشوة وتداول مبالغ بين عدة أشخاص لشراء عقارات ومركبات وساعات ثمينة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى صالحي أنه اشترك مع 18 آخرين، بينهم رئيس شركة استثمارية محبوس في قضية الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ مدة 15 عاماً، في إخفاء مصدر عدة أموال استولت عليها شركات من المؤسسة واستخدموها في شراء عقارات وسيارات فارهة وأشياء ثمينة. كما وجّهت النيابة إلى عدد من المتهمين تهم تزوير دفاتر عدة سيارات، وجلب خمور بقصد الاتجار، وحيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وحيازة أسلحة وذخائر بدون الحصول على ترخيص، إلى جانب التهرب الجمركي، غير أنهم أنكروها.

