مال وأعمال

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة Ooredoo عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 وقد ارتفعت الايرادات الموحدة لتصل الى 449 مليون دينار في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 442 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2020. وقد تأثرت الايرادات بالدينار بشكل ايجابي بالتخفيف التدريجي للقيود في الكويت والنمو الصحي في تونس والايرادات الربع سنوية القياسية في فلسطين والأرقام القوية في الجزائر بالعملة المحلية.

وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 6% لتصل الى 161 مليون دينار في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 152 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2020.

واوضحت المجموعة ان قاعدة العملاء الموحدة انخفضت بنسبة 5% لتصل الى 23.9 مليون في نهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 25.3 مليون في الفترة عينها من سنة 2020 ويعود ذلك بشكل رئيس الى تغيير منهجية الابلاغ عن قاعدة العملاء في تونس.

وزادت ان صافي الربح العائد الى الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بلغ مبلغاَ وقدره 13.4 مليون دينار في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 وهو ما يمثل نمواً قوياً بنسبة 129% مقارنة بـ 5.9 ملايين دينار لنفس الفترة من سنة 2020 حيث استمد دعماً قويا من تحسن الايرادات التشغيليـــة والماليــة من Ooredoo الكويت وOoredoo الجزائر وOoredoo تونس وOoredoo فلسطين وOoredoo المالديف، كما بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 26.8 فلساً في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 11.7 فلساً للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2020.

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الادارة: يسرني أن أعلن عن تحقيق مجموعة ايجابية للغاية من النتائج خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 مع استمرار تحسن نشاط السوق نتيجة للتخفيف التدريجي للقيود التي استوجبتها ظروف جائحة كورونا في عدد من أسواقنا الأساسية. سجلت الايرادات الموحدة ارتفاعا بسيطا لتصل الى 449 مليون دينار مقارنة بـ 442 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مع تحسن هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء والذي بلغ 36% على الرغم من استمرار التحديات المرتبطة بالجائحة.

في الكويت، ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 14% نتيجة لاستمرار تركيزنا على تحسين كفاءة التكلفة الى جانب ما حظي به هذا المؤشر الهام من دعم اضافي من خلال أجندتنا المتعلقة بالتحوّل الرقمي. وفي تونس، وعلى الرغم من العدد المرتفع لحالات الاصابة بفيروس كوفيد- 19، سجلت الايرادات ارتفاعا بلغ 6%. وبالنسبة للجزائر، سجلت الشركة أرقاما قوية بالعملة المحلية.

وفي فلسطين، حققنا ايرادات ربع سنوية قياسية بفضل تطبيق استراتيجية نمو أعمالنا هناك، حيث تركز الاستراتيجية على تحقيق نتائج نقدية واستقطاب العملاء وتنمية متوسط الايراد من كل مستخدم، وقد ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 20% مدفوعاً بارتفاع الايرادات بنسبة 11%.

أما في المالديف، فقد بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 13 مليون دينار وتم تقدير نجاح الشركة في مواجهة الآثار المترتبة على جائحة كوفيد- 19 من خلال فوز الشركة بجوائز ستيفي الدولية للأعمال لعام 2021.

اننا نواصل التركيز على تحسين كفاءة الكلفة وتعزيز محفظة منتجاتنا وتوسيع قاعدة عملائنا في كل أسواقنا الأساسية.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين لم يكن للأداء القوي لـ Ooredoo الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 أن يتحقق لولا الالتزام التام والعمل المضني لكل فرد في عائلة Ooredoo.

وأضاف البابطين: لقد شهد الأداء المالي والتشغيلي لـ Ooredoo نموًا كبيرًا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، ونحن ممتنون لاستجابة العملاء واقبالهم على من المنتجات والعروض المبتكرة التي طرحت عبر جميع قنوات البيع التابعة للشركة.

وأشار البابطين بالقول لقد حرصنا على التركيز على أهداف الشركة الأساسية مع الحفاظ على المرونة في التحول الرقمي والريادة مدفوعًا باستراتيجيتنا الواضحة والرؤية الثاقبة. كما واستثمرنا بنجاح في البنية التحتية لشبكتنا، وواصلنا الاستثمار في الكفاءات الشبابية الة في الشركة، وتوجنا هذه الانجازات كافة بحصول Ooredoo الكويت على لقب أسرع شبكة في الكويت لعام 2021.

