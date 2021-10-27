مال وأعمال

تأثر الأداء بشكل عام في Ooredoo الكويت نتيجة تأثير الجائحة وما تبعها من تأثر التعداد السكاني المتناقص خلال عام 2021. وعلى الرغم من ذلك، وعلى ضوء الرفع التدريجي لضوابط السفر والتي صاحبها استقرار أسعار النفط؛ شهد التعداد السكاني ارتفاعا طفيفا. ونتيجة لذلك، شهدت الشركة ارتفاعا طفيفا في الأرباح بواقع 155.7 مليون دينار خلال تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021. فيما ارتفع الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 14?، ما ساهم في تحسن هامش الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 30?، بزيادة بلغت 26? مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعززت Ooredoo الكويت من شبكة الجيل الخامس وتوسعت رقعتها خلال نفس المدة. فيما تواصل الشركة جهودها والتزامها نحو عملائها بمنحهم أكثر الخدمات والمنتجات ابتكارا علاوة على تعزيز تجربتهم الرقمية. فيما أثمرت تلك الجهود بحصول Ooredoo الكويت على الجائزة الذهبية لأفضل تطبيق من جوائز ستيفي العالمية وذلك تكريما للتطبيق المبتكر MyOoredoo. فيما حظيت في نفس الوقت بالجائزة البرونزية لأفضل برنامج لمتطوعي المسؤولية الاجتماعية لعام 2021. وفي انجاز آخر يضاف لرصيد انجازات Ooredoo الكويت، حصلت الشركة على جائزة الشبكة الأسرع في الكويت لعام 2021، وفقاً للمؤشر العالمي لسرعة الانترنت Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عالمياً في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الانترنت الثابتة والمتنقلة. حيث تم تقييم أداء الشركة وفقا لنتائج دقيقة تضمنت الآلاف من مستخدمي الهواتف الذكية في الكويت.