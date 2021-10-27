مال وأعمال

عادت البورصة الى اللون الاخضر والمكاسب اليومية بعد حركة تجميع قوية من المحافظ والصناديق الاستثمارية قفزت بمعدلات السيولة الى 99 مليون دينار ليصعد مؤشر السوق العام 26.6 نقطة ليبلغ مستوى 16.6999 نقطة بنسبة صعود بلغت 09.0 في المئة، وتم تداول كمية أسهم بلغت 2.742 مليون سهم تمت عبر 22055 صفقة نقدية بقيمة 8.98 ملايين دينار (نحو 16.316 مليون دولار)، وارتفع مؤشر السوق الرئيس 21.12 نقطة ليبلغ مستوى 22.5918 نقطة بنسبة صعود بلغت 21.0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5.591 مليون سهم تمت عبر 16674 صفقة نقدية بقيمة 48 مليون دينار (نحو 6.153 ملايين دولار).

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة 36 مليون دينار لتبلغ 40.92 مليار دينار مقابل 40.88 مليار دينار في الجلسة الماضية وبلغت أحجام التداول الكلية في بورصة الكويت 742.21 مليون سهم تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ 22055 صفقة، حققت سيولة بنحو 98.83 مليون دينار.

واكد محللون إن الأداء الإيجابي لا يزال مستمراً مع تسجيل المؤشر العام لبورصة الكويت مستويات تاريخية جديدة وكسره للحاجز النفسي عند 7000 نقطة، موضحين أن الأساسيات لا تزال تدعم بورصة الكويت مع النتائج الإيجابية للشركات والبنوك المدرجة في البورصة عن التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية مع استمرار وتيرة التعافي من جائحة كورونا كوفيد- 19.

ولفتوا الى أن معاودة الأنشطة التجارية إلى طبيعتها والتخفيف من القيود معظم القطاعات ساعد على تسجيل أرباح، كما ساعد المناخ الإيجابي الذي يسود البلاد على الصعيد السياسي أيضاً في دعم الشعور لدى المستثمرين، فيما كان لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة الأثر الكبير لما له من أثر إيجابي كبير على ميزانية الدولة وخفض العجز وما قد يترتب على ذلك من توقعات بزيادة وتيرة المشاريع في الكويت.

وقد ارتفع مؤشر السوق الأول 7.3 نقاط ليبلغ مستوى 82.7561 نقطة بنسبة صعود بلغت 05.0 في المئة من خلال 6.150 ملايين سهم تمت عبر 5381 صفقة بقيمة نقدية بلغت 7.50 ملايين دينار (نحو 2.162 مليون دولار)، وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 08.18 نقطة ليبلغ مستوى 84.6091 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?3 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6.378 ملايين سهم تمت عبر 9649 صفقة نقدية بقيمة 31 مليون دينار (نحو 2.99 مليون دولار).

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 3.09%، فيما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 0.53%.

وجاء سهم مينا العقارية على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو كبير نسبته 29.90%، بينما تصدر سهم وثاق القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 6.445.

وحقق سهم الكويت الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 12.47 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 0.10%، فيما تصدر سهم مينا العقارية نشاط الكميات بتداول 83.74 مليون سهم حققت سيولة بقيمة 7.76 ملايين دينار.

