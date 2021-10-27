مال وأعمال

وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك)، اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية للاجئين السوريين والمستضعفين في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني، في تأكيد جديد على ريادة بيتك في المسؤولية الاجتماعية وتميز سجله الحافل بالانجازات والمبادرات التي أرست مفهوم الكفاءة في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، في حفل التوقيع الذي أقيم في مقر الهلال الأحمر الأردني في عمّان بحضور الأمينة العامة للهلال الأحمر الكويتي مها البرجس، ومدير الإدارة القانونية د. مساعد العنزي، ورئيس الهلال الأحمر الأردني د. محمد الحديد، وبحضور سفير الكويت عبد العزيز الديحاني.

وتشمل الاتفاقية دعم مبادرات كسوة الشتاء، والاغاثة الطبية، ومشاركة أطباء كويتيين في العمليات الجراحية، وتأمين الغذاء لمدة سنة، الى جانب انشاء عيادة، وغير ذلك من أنشطة مجتمعية ضمن الاتفاقية.

وخلال كلمته على هامش حفل التوقيع، أعرب الرشود عن سعادته في إطلاق المبادرة الإنسانية التي تؤكد دور بيتك في المسؤولية الاجتماعية والتي تتعدى حدود المكان والزمان.

وأضاف الرشود: لقد حرص بيتك خلال مسيرة امتدت لأكثر من 40 سنة على أن يكون العمل الإنساني وخدمة المجتمع ضمن أولوياته، كما أن مبادرات الإغاثة كانت ومازالت في مقدم هذا العمل، واليوم نجدد مع إطلاق هذا المشروع الإنساني من خلال سلسلة من برامج التعاون المشترك المثمر مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والتي نطمح إلى أن تسهم في رفع المعاناة عن المتضررين.

وأكد الرشود التزام بيتك دعم مبادرات جمعية الهلال الاحمر الكويتي الاجتماعية وجهودها الاغاثية التي طالما عكست الوجه المشرق للكويت بتبنيها مشروعات انسانية واجتماعية تجاوزت الحدود الجغرافية للكويت لتصل الى بلدان وجغرافيات اخرى، وهو ما عهده العالم عن الكويت واهلها الذين جبلوا على فعل الخير والعطاء، مشيرا إلى ان جمعية الهلال الاحمر الكويتية تتمتع بسجل حافل من الانجازات في جهود العمل الانساني والبرامج المجتمعية والاغاثية المختلفة.

وثمّن الرشود جهود جميع من ساهموا في هذا المشروع، متطلعا الى تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا الاطار.

الجدير بالذكر أن بيتك يضطلع بدور رائد في المسؤولية الاجتماعية بمختلف عناصرها ضمن أعلى المعايير، حيث ساهم في الكثير من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية مثل: سداد مديونيات الغارمين المتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار كويتي يستفيد منه نحو عشرة آلاف مدين متعثر. وكذلك المساهمة بحصة كبيرة في صندوق دعم المساعي الحكومية والاحتياجات والتدابير العاجلة في مواجهة أزمة كورونا والذي بلغت قيمته 10 ملايين دينار، كما ساهم بيتك منفرداً بمبلغ إضافي للصندوق. وساهم بيتك بدعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي في توفير 40 نقطة أمنية متنقلة لخدمة السلطات الأمنية في المحاجر الصحية. كما دعم جهود وزارة الداخلية عبر تقديم 30 سيارة تخدم رجال الداخلية والعاملين بالوزارة أثناء تأدية مهامهم تجاه الدولة والمجتمع.

ووقّع بيتك مع الهلال الأحمر الكويتي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت اتفاقية منحة بقيمة تبلغ 540 ألف دولار تهدف الى إغاثة 3794 عائلة من اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش. كما وقع بيتك مع جمعية الهلال الاحمر اتفاقية تعاون تتم بموجبها إعادة تأسيس وتجهيز دار الأيتام في مدينة الريحانية التركية بغية دعم الأطفال الايتام من اللاجئين السوريين.

وقام بيتك ببناء مستشفى علاج الإدمان بكلفة 4.5 ملايين دينار، وتبرع لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية، ونجح في إطلاق حملة عالمية مستمرة لمكافحة مرض السكري بالكويت بالتعاون مع منظمة السكر العالمية. وفي مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، ساهم بيتك بإنشاء شاليهات لنزلاء دور الرعاية بمنطقة الزور بكلفة مليون دينار على مساحة 7 آلاف متر مربع.

كما لـبيتك دور كبير في مساهمات مختلفة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ولبرنامج دعم العمالة الوطنية، ولمعهد الدراسات المصرفية، وغير ذلك من مبادرات مجتمعية مختلفة رسخت الريادة في التنمية المجتمعية المستدامة.

إشادات بدور بيتك

من جهتها، ثمّنت الأمينة العامة للهلال الأحمر الكويتي مها البرجس دور بيتك المجتمعي، مبينة ان الاتفاقية الموقعة مع بيتك تستهدف برامج وأنشطة إغاثية وطبية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأردنية المحتاجة.

من جانبه، أشاد رئيس الهلال الأحمر الأردني د. محمد الحديد بدعم بيتك، مثمنا هذه المبادرة المجتمعية الانسانية.

وبدوره، قال سفير الكويت عزيز الديحاني ان مسيرة العمل الإنساني ورحلة العطاء الكويتية تعدان مسألة تشاركية من قبل مختلف مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية إلى جانب القطاع الخاص الكويتي المشهود له بالمسؤولية وتنمية المجتمعات.

