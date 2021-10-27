مال وأعمال

منحت مجلة MEA Business ومجلس سامينا للاتصالات مجموعة زين ثلاث جوائز في مجال إنجازات الأعمال في الحفل السنوي الذي عقدته في دبي أخيرا على هامش فعاليات معرض جيتكس 2021.

وتُوجت مجموعة زين بثلاث فئات معتمدة من جانب مجلس سامينا للاتصالات - وهو تحالف شركات الاتصالات الذي يغطي ثلاث مناطق جغرافية واسعة من العالم (جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وهي: الريادة في مجال التقنيات الجديدة؛ التحالفات والشراكات في مجالات الابتكار؛ والمنتجات والخدمات الرائدة، وتُعد هذه الجوائز الثلاث جزءاً من برنامج الجوائز السنوي الذي تطلقه الدورية الدولية MEA في الكثير من قطاعات التقنيات الحديثة، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التكنولوجية المهمة على مستوى أسواق المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي تحرص زين على أن يكون الابتكار في صميم أعمالها التشغيلية والتجارية، إذ ترى في الابتكارات التكنولوجية الفرص التي تخدم توجهات استراتيجية أعمالها 4Sight في التحول إلى مزود خدمات رقمي.

وأوضح الغربللي أن هذه الجوائز الثلاث تبرز الإنجازات التي قامت بها زين خلال هذه الفترة في أكثر من مجال، كما أنها تبرز جهود المجموعة في قطاعات النمو الجديدة في مجالات الابتكارات الرقمية.

وتابع الغربللي قائلاً نحن من أشد المؤيدين لقوة الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، ونؤمن بأن العمل مع الكيانات ذات التفكير المماثل لتوجهات خطط أعمالنا يسرِّع من تحقيق رؤيتنا المشتركة، ويزود عملاءنا بأفضل الخدمات في إطار زمني سريع، لذا سنسعى إلى مواصلة العمل بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، مع الاستمرار في تقديم أفضل العروض والنتائج لمختلف شركائنا.

جائزة الـ 5G

منحت مجلة MEA Business زين الجائزة الأولى في فئة الريادة في مجال التقنيات الجديدة، تقديرا للنشر الريادي الإقليمي لتقنيات الجيل الخامس التي قامت بها المجموعة في أسواق: الكويت، والسعودية ثم في البحرين لاحقاً، إذ كانت زين من أوائل المشغلين المتبنين نشر تقنيات الجيل الخامس في أسواق الشرق الأوسط.

إذ أعلنت المجموعة في مايو عام 2019 أن شبكة الجيل الخامس الخاصة بها في الكويت جاهزة تماماً لإطلاق خدماتها تجارياً، وفي أكتوبر من العام نفسه، أطلقت شركة زين السعودية أكبر شبكة جيل خامس على مستوى المنطقة في ذلك الوقت، وثالث أكبر شبكة في العالم، ولاحقاً في نوفمبر 2019، أعلنت زين عن سبق دولي آخر على صعيد الجيل الخامس، إذ أطلقت شركتيها في الكويت والسعودية بنجاح خدمة التجوال عبر الجيل الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع سرعات تحميل تصل إلى 500 ميغابايت في الثانية، حيث أتاحت اتفاقية تجوال الجيل الخامس فرصاً لا حصر لها لتعزيز تجربة الاتصالات المتنقلة لعملاء زين في المنطقة.

جائزة التحالفات

فازت زين بالجائزة الثانية في فئة التحالفات والشراكات الابتكارية تكريما لتعاونها مع شركة YaLLa Esports وغير ذلك من الكيانات في المنطقة مثل Playhera في السعودية و AlHub في الكويت.

وأطلقت مجموعة زين العلامة التجارية الجديدة Zain Esports (للرياضة الالكترونية)، لتفتح من خلالها سلسلة من المنافسات والمسابقات الرياضية الإلكترونية عبر الإنترنت في أسواق الشرق الأوسط، إذ تزامن إطلاق العلامة التجارية الجديدة Zain Esports مع تدشين أكبر مواسم المنافسات الإقليمية في الرياضة الإلكترونية.

وقد شهدت هذه المنافسات تنظيم فعاليات رئيسة متنوعة إلى جانب مسابقات مجتمعية أصغر، جاءت عقب الإطلاق العالمي الأخير لـ 5 PlayStation، ولعبة EA Sports FIFA 21، وكانت الأخيرة أطلقتها شركة إي ايه سبورتس ضمن سلسلة ألعاب فيفا، وهي تمثل الحلقة الـ28 ضمن سلسة فيفا.

تمام السعودية.. جائزة المنتجات

منحت مجلة MEA Business الجائز الثالثة لمجموعة زين في فئة المنتجات والخدمات الرائدة، إذ حصلت شركة تمام للتمويل (تمام)- ذراع شركة زين السعودية في التكنولوجيا المالية فينتك على الجائزة تقديراً لشركة لجهودها في زيادة مستوى الشمول المالي في المملكة، بما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي، وهو البرنامج الذي يشكل جزءاً أساسياً من خطة رؤية المملكة 2030.

وتأسست تمام للتكنولوجيا المالية التي تقدم خدمات الإقراض المصغر للمستهلكين في السعودية عام 2019، إذ تقوم شركة تمام بتوفير الفرصة للأفراد الذين يحتاجون التمويل ليستفيدوا على الفور من قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية من دون الحاجة إلى أن يزوروا موقع بنك بأنفسهم، ولا تستغرق العملية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سوى دقائق قليلة ابتداء من قيام العميل بتنزيل التطبيق إلى أن يحصل على مبلغ القرض المصغر.

تجدر الإشارة إلى أن تمام كانت أول كيان في المملكة والمنطقة يتم ترخيصه من جانب جهة تنظيمية لتقديم قروض مصغرة للمستهلكين من خلال تجربة عملاء رقمية وسلسة بالكامل، ومن خلال تطبيق متنقل.

