مال وأعمال

وقعت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للأشخاص من ذوي الإعاقات الشديدة التابعين لوحدة الرعاية المتكاملة في مقر الجمعية.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة ضمان ثامر عرب إن اتفاقية التعاون هذه عبارة عن شراكة تأتي في سياق حرص شركة ضمان على توفير الرعاية الصحية العالية الجودة لمختلف شرائح المجتمع، وذلك انطلاقاً من رؤيتها لدورها الشامل من ناحية المسؤولية المجتمعية واهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع ضمن رؤية كويت جديدة 2035. وأضاف إن شركة ضمان ستقدم بموجب هذه الاتفاقية خدمات رعاية طبية في مقر الجمعية تتضمن الفحوص الطبية ومراجعة الحالات المرضية والزيارات الدورية واستشارات طب الأسنان وتقديم برامج تدريبية للممرضين في الجمعية، إضافة إلى تنظيم محاضرات توعوية مشتركة مع الجمعية.

وأشار إلى أن ضمان تنفذ عدداً من برامج المسؤولية المجتمعية لفئات مختلفة في المجتمع وفق هدفها المتمثل في رفع مؤشرات الرعاية الصحية عبر تشجيع الصحة الوقائية والتوعية بأهميتها وشروطها ومستلزماتها، خصوصا مع كون هذه الجهود المجتمعية ضمن معايير الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) التي تقوم شركة ضمان بتطبيقها في مختلف المجالات. من جانبها، أعربت المديرة العام للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين د. إلهام الحمدان عن شكرها وامتنانها لهذه المبادرة مع شركة ضمان، الجهة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، والتي تعبر عن مدى التزامها بمسؤوليتها ودورها المجتمعي، مضيفةً انه على مدار 50 عامًا تقوم الجمعية بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية المتكاملة للأبناء من ذوي الإعاقة من جميع الجنسيات ومن دون مقابل، وتأتي هذه الاتفاقية نتيجة للالتزام الجماعي ببناء علاقات قوية مع شركاء المجتمع، والمنظمات المحلية لتبادل الخبرات وخدمة أشخاص ذوي الإعاقة بأفضل طريقة ممكنة، سعيا لتحقيق أهداف مهمة الجمعية المتمثلة في تقديم الرعاية والتعليم والدعم المبتكر القابل لإثراء وتحقيق تغيير إيجابي مستمر لحياة الأشخاص الذين نخدمهم.

