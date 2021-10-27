مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة باكو في جمهورية أذربيجان اعتباراً من تاريخ 18 نوفمبر 2021 بواقع رحلتين بالاسبوع أيام الاحد والخميس. وبهذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مدينة باكو الاذربيجانية، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الخطوط الجوية الكويتية الدؤوب على إطلاق وجهات جديدة تلبي متطلبات ركابها الكرام، وتضع أمامهم خيارات وبدائل مختلفة، خاصة وأن وجهة باكو تعد من الوجهات التي كثر الإقبال عليها في الآونة الاخيرة لما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة، فضلاً عن أجوائها المعتدلة طوال أيام العام». وأضاف العنزي قائلاً: «تسعى الخطوط الجوية الكويتية بشكل متواصل لخدمة عملائها الكرام وتوفير جميع سبل الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها اضافة إلى تقديم خدماتها لمسافريها الاعزاء بشكل متكامل وتذليل جميع العقبات امامهم بداية من حجز تذاكر السفر مروراً بدخول مبنى الركاب رقم 4 وانهاء اجراءات السفر وصولاً إلى الصعود على الطائرة للاستمتاع بسفر مريح وآمن».

واختتم العنزي: متقدماً بجزيل الشكر لجميع الجهود الملموسة من قبل جميع الجهات الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي وبذلها قصارى جهودها لخدمة الوطن والمواطنين.

