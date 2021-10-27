مال وأعمال

انطلقت اعمال الدورة الخامسة لـ مبادرة مستقبل الاستثمار 2021 والتي يطلق عليها دافوس الصحراء في العاصمة السعودية (الرياض) تحت عنوان الاستثمار في الإنسانية بحضور ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

وقالت عضوة مجلس أمناء مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية د. غادة المطيري في كلمة نيابة عن محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي ياسر الرميان ان النسخة الخامسة للمبادرة تجمع العقول في إحدى أفضل المناطق في العالم بهدف احداث تأثير ايجابي على البشرية. واضافت المطيري ان جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) جعلت الأمر جليا في أن ما يحدث في أحد جوانب العالم يمكنه أن يغير الحياة في الجانب الآخر منه، لافتة الى ان المبادرة ستتناول مواطن الهشاشة والسياسات والصحة البشرية. واكدت في هذا المجال اهمية احداث نمو مستدام قابل للقياس والتحقيق للاجيال القادمة، مبينة ان المبادرة تهدف الى تشجيع المجتمع العالمي على المزيد من الاستثمار لتحقيق المزيد من الأرباح في الأيام المقبلة.

واشارت المطيري الى ان المبادرة تناقش الشراكات التي تسهم في جمع نقاط القوة المختلفة وكيفية توزيع رؤوس الأموال ونشرها في التقنيات والاستراتيجيات التي يمكنها سد الفجوات العالمية وفجوات الفرص والتركيز على الاقتصادات الجديدة والابتكار بالإضافة الى توفير فرص العمل وحماية الموارد مع زيادة إجراءات التعامل مع المناخ والحماية البيئية.

وذكرت ان الاقتصاد المنخفض الكربون هو استثمار وفرصة في الوقت ذاته بالإضافة إلى تطوير الموارد اللازمة لأمن الطاقة، فإن الاستدامة تعد امراً اساسياً لايجاد عالم أنظف وأكثر أمنا ومجتمع واقتصاد أكثر صحة.

وفي السياق ذاته، بينت المطيري ان مبادرة مستقبل الاستثمار ملتزمة بالمستقبل البشري وبالطرق والأساليب التي تجعل الحياة أكثر أمنا، داعية الى النظر للمبادرة على انها منصة للتعاون والشراكة من أولوياتها الرعاية الصحية والذكاء الصناعي وصناعة الانسان الالي وتوفير الحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر خضرة وسلامة وأمنا وصحة.

وتناولت الجلسة الأولى للمبادرة والتي تأتي بعنوان كيف يمكن لمجتمع الاستثمار العالمي اطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري اطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري والذكاء الصناعي بالاضافة الى تأثير جائحة كورونا في العالم وخطر الفيروس.

من جهتها، بينت السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب أفريقيا غراسا ماشيل في الجلسة ان الذكاء الصناعي تجاوز حدود العلم والتقنية ورغم ما قدمه من إنجازات في مجالات عدة الا انه تسبب في رفع نسبة البطالة. واشارت ماشيل الى ان العالم الحالي يواجه أزمة في التعليم اذ ان الملايين من الأطفال لم يحصلوا على التعليم الكافي رغم ضخ نحو 5 تريليونات دولار للتعليم العالمي.

واضافت انه في العقود الأخيرة واجه البشر تحولات كبيرة وسريعة أسهمت في توليد المعرفة بسرعة غير مسبوقة وهذا لم يكن بلا مقابل، مبينة أن جائحة فيروس كورونا عمقت الاختلاف بين البشر في عالمين: عالم حصل البشر فيه على 70 في المئة من اللقاح بينما هناك عالم يعاني من خطر الفيروس.

ولفتت في السياق ذاته، الى ان 4 في المئة فقط من سكان أفريقيا حصلوا على اللقاح، مشددة على اهمية العدالة في توزيع اللقاح كون هذه المسألة مسألة حياة أو موت، ودعت صناع القرار الى الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء بشكل أفضل للتضامن البشري لدى شعوب العالم لصنع مستقبل مشرق.

وتستمر جلسات النسخة الخامسة للمبادرة على مدى ثلاثة ايام يتم خلالها تناول عدد من الموضوعات منها الدور المتطور للأعمال والحكومات والاستثمار في المساواة وفي الابتكارات الطبية والاقتصاد الدائري للكربون بالاضافة الى التكيف مع تبعات تغير المناخ والاستثمار في الأمن الغذائي والهيدروجين الأخضر.

كما سيتم تناول مستقبل الشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة بمشاركة عدد من القادة وصناع القرار وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم واكثر من 250 متحدثا دوليا رئيسيا في فعاليات المبادرة.

