مال وأعمال

زار سفير جمهورية الهند لدى الكويت جورج سيبي والوفد المرافق له مقر مجموعة شركات رابطة الكويت والخليج للنقل KGL وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة ماهر معرفي، بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات التجارية والتعرف على الفرص المتاحة في شتى المجالات وتشجيع KGL والشركات الكويتية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية مع نظيراتها من الهند تمثل عدة أنشطة، بهدف جذب المستثمر الأجنبي، مما شكل اللقاء نقاشاً مثمراً بين الطرفين. وشجع السفير جورج سيبي في لقائه KGL على زيادة استثماراتها في الهند خاصة في الاعمال التي تتميز بها المجموعة في العمليات اللوجستية والتخزين والمناولة واستيراد المعدات الثقيلة التابعة لأعمالها بالإضافة إلى العمالة الفنية في شتى القطاعات.

وقام السفير بعد الاجتماع بعمل جولة ميدانية في المجموعة للاطلاع على المعدات الثقيلة وغيرها من حافلات النقل والرافعات التابعة لها لمعرفة احتياجات الشركات الكبرى من معدات يمكن ان يتم توفيرها من خلال العلامات التجارية الهندية، والتي تتسم بجودتها العالية ومتانتها في تلبية احتياجات العملاء.

ومن جانب اخر قال مدير الاتصال والعلاقات العامة حسين عرب ان مجموعة KGL عملت بالاستثمار في الهند منذ عام 1954 على يد المؤسس الراحل إسماعيل دشتي، أي ما يقارب الـ 65 عاماً حتى يومنا هذا في الاعمال التجارية بين المجموعة والهند.

واكد عرب ان اجمالي حجم التبادل التجاري بين الكويت وجمهورية الهند بلغ في الأعوام الماضية ما يقارب عشرة مليارات دولار، وهناك رغبة لدى المستثمر الكويتي في المزيد من الاعمال والاستثمار مع جمهورية الهند وذلك لجودة منتجاتها وانفتاح بيئة الاعمال فيها وحسن التعامل مع المستثمر الأجنبي، بالمقابل ان الكويت ممثلة بالشركات الوطنية الكويتية لديها مميزات تؤهلها لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا بالمنطقة بشكل عام وللمنتجات الهندية بشكل خاص لمتانة الاقتصاد الوطني الكلي وما فيها من شباب كويتيا مبدعا في المجالات الاقتصادية والتجارية ، إضافة إلى نظام مصرفي مستقر، وبيئة قانونية شفافة.

